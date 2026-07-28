Así funcionará el nuevo esquema de créditos hipotecarios que impulsa el Gobierno

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino elabora un proyecto de ley para crear un nuevo esquema de créditos hipotecarios, buscando ampliar el acceso a la vivienda y reducir el riesgo bancario.
- La medida, impulsada por Federico Sturzenegger, suma avales de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) como respaldo complementario a la hipoteca tradicional sobre el inmueble.
- A la espera del debate parlamentario, el esquema busca bajar costos inmobiliarios y aumentar el crédito, con supervisión del BCRA y la CNV en su posterior reglamentación.
El Gobierno nacional elabora una propuesta legislativa orientada a transformar la dinámica del mercado de préstamos habitacionales. La medida busca incorporar un esquema de garantías complementarias diseñado específicamente para facilitar y extender el acceso al financiamiento de viviendas a un mayor número de solicitantes en todo el país.
Esta iniciativa se integra dentro del plan de reformas promovido por el ministro Federico Sturzenegger, al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Para agilizar el debate en el Congreso y lograr una pronta aprobación, las autoridades decidieron enviar una versión más acotada de la norma que permita acelerar su correspondiente tratamiento en el ámbito legislativo.
El sistema que combina hipotecas tradicionales con garantías SGR
El núcleo del proyecto consiste en agregar una cobertura complementaria a la estructura de la hipoteca tradicional. Bajo el sistema actual, la entidad bancaria utiliza el inmueble adquirido o respaldatorio como única garantía del préstamo, pudiendo ejecutarlo según la ley ante cualquier eventualidad de impago.
Con la implementación de este nuevo esquema, la vivienda conservará su condición de respaldo primario sin alterar los mecanismos vigentes. La innovación radica en sumar la protección que brindará una SGR, la cual actuará como un aval adicional para reforzar la seguridad de las operaciones.
¿Qué es una SGR?
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) surgen en el marco de la Ley 24.467 con el propósito central de facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante la entrega de avales respaldatorios. Este mecanismo constituye un instrumento idóneo para que las Pymes logren garantizar todo tipo de compromisos u obligaciones pasibles de estimación económica frente a las instituciones crediticias.
Adicionalmente, estas entidades ofrecen a sus asociados servicios de asistencia técnica, orientación económica y asesoramiento financiero de manera directa o mediante la contratación de profesionales externos. Su estructura institucional comprende dos tipos de integrantes: los socios partícipes, constituidos por las Pymes que reciben los avales, y los socios protectores, conformados por personas físicas o jurídicas encargadas de aportar el capital social y conformar el Fondo de Riesgo.
Los puntos clave que el proyecto todavía debe definir antes de llegar al Congreso
A pesar de los avances presentados por el Gobierno, quedan diversos aspectos por definir de cara a la implementación de la medida.
- Puntos pendientes de regulación: Se deben fijar los criterios de elegibilidad, los requisitos para solicitantes, el porcentaje del crédito cubierto y los topes de cobertura asumidos por las SGR.
- Supervisión y control: El BCRA y la Comisión Nacional de Valores asumirán roles clave en el seguimiento y regulación de este nuevo esquema, cuyos detalles finales se resolverán en el debate legislativo y la reglamentación.
- Desregulación inmobiliaria: El proyecto busca ir más allá del crédito e incluirá reformas en la actividad de corredores y martilleros públicos.
- Objetivos comerciales: Estas modificaciones buscan promover la competencia del sector y disminuir los costos en las operaciones inmobiliarias, aunque el texto definitivo aún no fue difundido.