Así funcionará el nuevo esquema de créditos hipotecarios que impulsa el Gobierno

Esta iniciativa se integra dentro del plan de reformas promovido por el ministro Federico Sturzenegger, al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Para agilizar el debate en el Congreso y lograr una pronta aprobación, las autoridades decidieron enviar una versión más acotada de la norma que permita acelerar su correspondiente tratamiento en el ámbito legislativo.