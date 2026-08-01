Alerta roja: una provincia atravesará condiciones de frío extremo con temperaturas bajo cero

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado una alerta roja en Santa Cruz por frío extremo y marcas de -10 °C, ante el riesgo alto para la salud de la población.
- El fenómeno sucede tras intensas nevadas y temporales en la Patagonia que bloquearon caminos y requirieron rescates. Perito Moreno registró hoy -10,2 °C.
- Se esperan lluvias, nevadas y temperaturas bajo cero durante la semana, por lo que las autoridades piden mantener precauciones para mitigar los impactos en la salud.
Cuando el frío parece haberse retirado en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una alerta roja por temperaturas extremas. Una provincia argentina atravesará condiciones límite en un marco que puede representar un peligro para la integridad física de las personas. Ante tal aviso, se recomienda tomar precauciones para evitar riesgos.
En la zona cordillerana, en los límites con Chile y en la Patagonia, los temporales trastocaron los planes de miles de personas. Las nevadas intensas con altos niveles de acumulación en los caminos impidieron la libre circulación. Incluso en diferentes puntos del país tuvieron que montarse operativos de rescate para personas que quedaron atrapadas debido a la nieve.
Según el pronóstico, la situación parece tener continuidad. En esta oportunidad, parte de Santa Cruz entró en alerta meteorológica por temperaturas extremas de frío, según anticipó el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN.
Alerta roja por frío extremo en Santa Cruz
Santa Cruz se encuentra en alerta máxima, la cual puede emitir el SMN por temperaturas extremas. El nivel rojo indica fenómenos con efectos altos a extremos sobre la salud. Se trata de episodios descritos como “muy peligrosos” por el organismo meteorológico que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.
Pero no toda la provincia está bajo advertencia. Tanto las zonas cordilleranas de Güer Aike, Lago Argentino, Lago Buenos Aires y Río Chico, como las mesetas de Lago Buenos Aires y Río Chico son las que deberán extremar sus precauciones.
Además, el SAT indicó que las Islas Malvinas están en alerta meteorológica amarilla —de primer nivel—, también por temperaturas extremas por frío.
Pronóstico para Santa Cruz
La localidad de Perito Moreno, en Santa Cruz, fue la que registró la menor temperatura en torno a las 9 de la mañana. Se alcanzó un indicador de -10,2 °C y un 97% de humedad relativa. También Río Gallegos se ubicó entre las localidades más frías del país por la mañana, con 2 °C y una sensación térmica de -2,5 °C.
Según el SMN, la alerta roja rige solo para este sábado. Río Gallegos registró una temperatura mínima de 1 °C y la máxima llegará a 3 °C. La mañana estará mayormente nublada y, durante la tarde y la noche, habrá lluvias y nevadas con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. También habrá vientos de dirección predominante del noreste de hasta 31 kilómetros por hora.
Durante el domingo y los primeros días de la semana, la temperatura no tendrá grandes variaciones. El termómetro oscilará entre 1 °C y 5 °C y el jueves habrá un descenso que dejará el marcador por debajo de los 0 °C nuevamente. Se esperan precipitaciones hasta el lunes.