Alerta roja: una provincia atravesará condiciones de frío extremo con temperaturas bajo cero

Pronóstico para Santa Cruz

La localidad de Perito Moreno, en Santa Cruz, fue la que registró la menor temperatura en torno a las 9 de la mañana. Se alcanzó un indicador de -10,2 °C y un 97% de humedad relativa. También Río Gallegos se ubicó entre las localidades más frías del país por la mañana, con 2 °C y una sensación térmica de -2,5 °C.