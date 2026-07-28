ATE anuncia un paro nacional para el 3 de agosto: "El salario de los estatales debería ser más del doble"

Resumen para apurados
- ATE, liderado por Rodolfo Aguiar, convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía el 3 de agosto en Argentina por despidos y reclamos salariales.
- La protesta coincide con el inicio escolar y responde a una caída del 45% del poder adquisitivo y subas tarifarias del 900% bajo la gestión de Javier Milei.
- La medida profundizará el plan de lucha estatal contra el ajuste gubernamental, con nuevas protestas previstas para el 7 de agosto junto a otros sectores.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el próximo lunes 3 de agosto. La medida de fuerza surgió tras una reunión de la Conducción Nacional en el Hotel Quagliaro, donde la dirigencia sindical analizó la crítica situación económica que atraviesa el sector público. Los reclamos centrales giran en torno a la necesidad del aumento salarial de emergencia y el rechazo rotundo al desmantelamiento de organismos estatales que pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
Esta protesta coincide con el reinicio del ciclo lectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversas provincias del país después del receso invernal. Ante este escenario, el gremio liderado por Rodolfo Aguiar evalúa la posibilidad de coordinar acciones y marchar junto a la organización docente Ctera. La caída del poder adquisitivo de los empleados públicos alcanza un 45% desde el comienzo de la actual gestión, mientras que el costo de los servicios experimentó una suba superior al 900% en el mismo lapso.
Deterioro salarial y servicios públicos, los reclamos de ATE
La brecha entre la inflación y los incrementos salariales profundiza la crisis económica de las familias vinculadas al Estado. Durante el primer semestre de 2026, los sueldos en la Administración Pública Nacional subieron un 12,9% frente a una suba generalizada de precios del 16,9%. El Secretario General de ATE Nacional, Aguiar, manifestó: “Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei. Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público”.
La dirigencia sindical también alertó sobre el nivel de endeudamiento que asfixia a los empleados del sector público en la actualidad. Muchos trabajadores recurren a prestamistas barriales debido a que las instituciones financieras formales ya no resultan suficientes para cubrir las necesidades básicas. Este fenómeno representa un peligro para la integridad física de las personas afectadas por la falta de recursos económicos genuinos.
Conflicto estatal y plan de lucha
El sindicato denunció el vaciamiento y cierre de diversas dependencias nacionales que afecta de manera directa la prestación de servicios esenciales para la población. Esta política de ajuste provocó la pérdida de miles de empleos y se enmarca en un contexto de retracción económica generalizada en todo el territorio argentino. En los últimos dos años y medio, el cierre de más de 28.000 empresas privadas acompañó la destrucción de puestos laborales en la esfera pública.
Respecto al rol de las organizaciones gremiales frente al gobierno de Javier Milei, Aguiar sostuvo una postura combativa y crítica hacia otros sectores sindicales. El dirigente expresó: “Los sindicatos están para mejorar la vida de los trabajadores, y no para disputar las migajas del sistema. Hay una sola manera de recuperar nuestro lugar y es no parar de confrontar”. La agenda de protestas continuará el 7 de agosto con una Jornada Nacional de Lucha por el día de San Cayetano.