ATE anuncia un paro nacional para el 3 de agosto: "El salario de los estatales debería ser más del doble"

Deterioro salarial y servicios públicos, los reclamos de ATE

La brecha entre la inflación y los incrementos salariales profundiza la crisis económica de las familias vinculadas al Estado. Durante el primer semestre de 2026, los sueldos en la Administración Pública Nacional subieron un 12,9% frente a una suba generalizada de precios del 16,9%. El Secretario General de ATE Nacional, Aguiar, manifestó: “Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei. Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público”.