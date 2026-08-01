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“Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina”: Mauro Icardi indignado con la justicia italiana

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo un giro clave: una jueza italiana habilitó el regreso de las hijas de la expareja a Argentina sin necesidad del consentimiento paterno.

“Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina”: Mauro Icardi indignado con la justicia italiana
Foto: Instagram/mauroicardi
Por Milagro Corbalán Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Una jueza italiana autorizó este viernes a Wanda Nara a tramitar los pasaportes de sus hijas sin el aval de Mauro Icardi, quien se opone a que las menores vivan en Argentina.
  • Tras el robo de los documentos en Milán, Icardi se negó a firmar la autorización de viaje, lo que llevó a Nara a recurrir a la justicia para que sus hijas retornen al colegio.
  • Mientras las niñas regresan a Buenos Aires, Icardi impulsará un proceso de restitución internacional de menores para definir en qué país fijarán su residencia definitiva.
Resumen generado con IA

Después de casi dos semanas de reclamos no solo por redes sociales, sino también en instancias judiciales, las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara podrán regresar a Italia. Al menos desde la final del Mundial, las niñas se encuentran, junto a sus hermanos mayores, en la casa de campo de su madre en Milán, Italia. Pero desde el robo que se dio en el lugar, Isabella y Francesca Icardi quedaron atrapadas en el país europeo sin sus pasaportes.

Wanda Nara podrá volver a la Argentina con sus hijas sin autorización de Mauro Icardi

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Una batalla legal y mediática inició en pos de obtener –o negar– el pasaporte para las niñas. Ambos frentes abrieron fuego contra el otro. Mientras Wanda intentaba regresar con sus hijas para que pudieran volver a clases el lunes, en el colegio al que asisten hace tres años, Icardi se negaba a firmar la autorización para el regreso.

Wanda Nara dijo que sus hijas volverán a Argentina

Una tirada de reclamos dirigidos a Icardi se hizo pública en la cuenta de Instagram de Wanda. Este viernes, la mediática confirmó que finalmente podrá volver con toda su familia a Argentina. Pese a que sus hijos –fruto de su relación con Maxi López– habían podido tramitar nuevamente el pasaporte, se negaban a dejar a sus hermanas en Italia.

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Ayer, nuevamente se compartió una actualización sobre el proceso judicial en favor de Wanda, que manifestaba que sus hijas lloraban por regresar a su país y a su colegio, cuando Icardi había informado que serían inscriptas en un colegio en el exterior. “La justicia italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a Argentina”, escribió Nara y celebró que se hiciera justicia.

Pero un detalle llamó la atención, porque al explicar que los pasaportes de Isabella y Francesca llevarían solo su firma, relativizó el robo en el que cuatro hombres ingresaron a su casa.

Mauro Icardi no quiere a sus hijas en Argentina

Al igual que Wanda, Icardi manifestó su enojo con el proceso desde su cuenta de Instagram, donde empezó a esgrimir diferentes figuras legales como la violencia vicaria. Pero su mensaje fue confuso. En principio aseguró que la autorización de la jueza italiana de la firma de los pasaportes de sus hijas le representaba “la mejor noticia que podía recibir”.

Sin pasaportes, las hijas de Wanda Nara no pueden regresar a Argentina y la conductora responsabiliza a Icardi

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“Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores”, dijo. También agregó que, como hace dos años, sostiene la misma postura de no querer que sus hijas vivan en el país en el que nacieron tanto él como su expareja y madre de las niñas. “Mis hijas viven en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que deberían garantizar”, sostuvo.

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