“Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina”: Mauro Icardi indignado con la justicia italiana

“Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores”, dijo. También agregó que, como hace dos años, sostiene la misma postura de no querer que sus hijas vivan en el país en el que nacieron tanto él como su expareja y madre de las niñas. “Mis hijas viven en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que deberían garantizar”, sostuvo.