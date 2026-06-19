El impactante cambio físico de Maxi López tras seis meses de entrenamiento: las fotos que sorprendieron en redes
El exdelantero de River Plate y Barcelona compartió una fotografía desde el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde asistió al triunfo de la Selección argentina por 3 a 0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- El exfutbolista Maxi López sorprendió recientemente en redes al mostrar un notable cambio físico tras completar seis meses de entrenamiento intensivo con un preparador italiano.
- Tras su paso por MasterChef, López inició una exigente rutina con el preparador Piero Ighina para mejorar su salud, cambio que se viralizó tras mostrarse en el Mundial 2026.
- Esta renovación coincide con su regreso al país junto a su pareja, Daniela Christiansson, quien se instalará en Argentina para relanzar su carrera en el modelaje local.
Maxi López volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de las canchas y de los escándalos mediáticos. El exfutbolista mostró un notable cambio físico tras completar seis meses de entrenamiento intensivo junto al personal trainer italiano Piero Ighina, y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
El exdelantero de River Plate y Barcelona compartió una fotografía desde el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde asistió al triunfo de la Selección argentina por 3 a 0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026. La imagen llamó la atención de miles de usuarios debido a su renovada apariencia.
Cómo fue el cambio físico de Maxi López
Tras su participación en MasterChef Celebrity, Maxi López decidió enfocarse en mejorar su estado físico y adoptar hábitos más saludables. Para ello comenzó una exigente rutina de ejercicios bajo la supervisión del entrenador italiano Piero Ighina.
Los resultados son evidentes. En las últimas fotografías compartidas por el exfutbolista se lo observa más delgado, con una figura más tonificada y una marcada definición en el rostro, especialmente en la zona del mentón.
Desde su regreso a la Argentina, López también ha mostrado una faceta más familiar, compartiendo más tiempo con sus hijos y manteniendo una rutina de entrenamiento constante que le permitió recuperar parte de la condición física que lo caracterizó durante su carrera profesional.
La reacción de las redes sociales
El impactante cambio físico no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente llenaron las publicaciones de elogios y mensajes de apoyo.
"Es como el vino, cada día mejor", "Qué buen cambio, Maxi. Te felicito", "Guapísimo" y "Fue deportista de élite, sabe perfectamente cómo recuperar su físico" fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en las redes.
Incluso algunos usuarios relacionaron su nueva imagen con la estabilidad personal que atraviesa actualmente y con el vínculo que mantiene con su familia.
Daniela Christiansson ya tiene trabajo en la Argentina
Mientras Maxi López disfruta de esta nueva etapa, su pareja, Daniela Christiansson, también se prepara para comenzar una experiencia profesional en el país.
La modelo sueca aceptó la propuesta de instalarse temporalmente en la Argentina junto al exfutbolista. Aunque actualmente permanece en Suiza ultimando detalles de la mudanza y gestionando la documentación necesaria para trasladar a su mascota, ya consiguió una importante oportunidad laboral.
Daniela fue incorporada a la agencia Multitalent, una de las más reconocidas del país, que también representa a figuras como Valentina Cervantes, Marcos Ginocchio y Eugenia "La China" Suárez.
La noticia fue confirmada por la propia agencia a través de sus redes sociales y generó una gran repercusión entre los seguidores de la pareja.
La nueva etapa de Daniela Christiansson
Con una extensa trayectoria internacional en el mundo del modelaje, Christiansson buscará ampliar su carrera profesional en Argentina participando en campañas publicitarias, producciones de moda y colaboraciones en redes sociales como influencer.
Su llegada al mercado local despierta expectativas dentro de la industria debido a su experiencia y proyección internacional.
Mientras tanto, tanto Maxi López como Daniela Christiansson parecen atravesar un gran momento personal y profesional, consolidando nuevos proyectos y captando la atención del público con cada uno de sus pasos.