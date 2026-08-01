Conmemoraron los 100 años del Colegio de Abogados de Tucumán

Durante su alocución, el titular del Colegio repasó los hitos constitutivos de la institución, desde la presidencia inicial de Julio M. Terán en la Sociedad Sarmiento hasta la conquista de la personería jurídica en 1932 y la ley 2.480 de 1952, que otorgó el gobierno de la matrícula. Asimismo, subrayó la impronta histórica del fuero ante momentos convulsos de la historia nacional y la defensa irrestricta de las garantías republicanas. En ese contexto, evocó la postura adoptada frente al atentado sufrido por la sede institucional en 1974 y recordó la trascendencia del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de abril de 2015, el cual reconoció la legitimación activa del Colegio para impugnar reformas constitucionales provinciales. “La Justicia reconfirmó que nuestro Colegio no solo defiende los derechos de los profesionales, sino que está legalmente facultado para velar por los derechos de incidencia colectiva y preservar la independencia de la administración de justicia”, aseveró López Domínguez. En otro tramo de su exposición, el presidente enfatizó la función de la entidad en la trama comunitaria actual, destacando las prestaciones del Consultorio Jurídico Gratuito y la labor de articulación técnica con el Poder Judicial -reflejada en la implementación del SAE Abogados- y con los estamentos Legislativo y Ejecutivo. López Domínguez citó textualmente los principios rectores que orientan la labor colegiada: “La abogacía es una función social al servicio del Derecho y de la Justicia. Su ejercicio es una función pública, pero de desempeño particular o privado”, al tiempo que resaltó el carácter de organismo con “independencia funcional respecto de los poderes públicos” y la obligación ineludible de “fiscalizar el correcto ejercicio de la abogacía y el decoro profesional”.