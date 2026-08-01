Política

Conmemoraron los 100 años del Colegio de Abogados de Tucumán

La institución centenaria distinguió a juristas destacados y revalidó su compromiso de defender las garantías constitucionales.

Conmemoraron los 100 años del Colegio de Abogados de Tucumán
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

En un hito de singular calado para la historia de las instituciones jurídicas de la provincia, el Colegio de Abogados de Tucumán conmemoró sus 100 años de vida institucional con una concurrida ceremonia celebrada en su Salón de Actos de calle Congreso 450.

En un auditorium colmado por matriculados, magistrados y representantes de los tres poderes del Estado, la jornada combinó el homenaje a las figuras emblemáticas del foro local con distinciones a profesionales del medio.

El discurso central estuvo a cargo del presidente de la entidad, Alberto López Domínguez, quien remarcó el valor del camino recorrido desde 1926 y fijó los ejes doctrinarios y operativos que rigen a la colegiatura: “Nos reunimos para honrar la memoria de quienes nos precedieron, desde ese primer grupo de abogados que comenzó a reunirse y organizarse (...) y para ratificar nuestros principios fundacionales y declarar que continuaremos defendiendo a la abogacía en el ejercicio de la profesión”.

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Durante su alocución, el titular del Colegio repasó los hitos constitutivos de la institución, desde la presidencia inicial de Julio M. Terán en la Sociedad Sarmiento hasta la conquista de la personería jurídica en 1932 y la ley 2.480 de 1952, que otorgó el gobierno de la matrícula. Asimismo, subrayó la impronta histórica del fuero ante momentos convulsos de la historia nacional y la defensa irrestricta de las garantías republicanas. En ese contexto, evocó la postura adoptada frente al atentado sufrido por la sede institucional en 1974 y recordó la trascendencia del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de abril de 2015, el cual reconoció la legitimación activa del Colegio para impugnar reformas constitucionales provinciales. “La Justicia reconfirmó que nuestro Colegio no solo defiende los derechos de los profesionales, sino que está legalmente facultado para velar por los derechos de incidencia colectiva y preservar la independencia de la administración de justicia”, aseveró López Domínguez. En otro tramo de su exposición, el presidente enfatizó la función de la entidad en la trama comunitaria actual, destacando las prestaciones del Consultorio Jurídico Gratuito y la labor de articulación técnica con el Poder Judicial -reflejada en la implementación del SAE Abogados- y con los estamentos Legislativo y Ejecutivo. López Domínguez citó textualmente los principios rectores que orientan la labor colegiada: “La abogacía es una función social al servicio del Derecho y de la Justicia. Su ejercicio es una función pública, pero de desempeño particular o privado”, al tiempo que resaltó el carácter de organismo con “independencia funcional respecto de los poderes públicos” y la obligación ineludible de “fiscalizar el correcto ejercicio de la abogacía y el decoro profesional”.

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Reconocimientos y distinciones

Uno de los momentos de mayor emotividad en el recinto colmado fue la entrega de reconocimientos y distinciones a abogados y abogadas de amplia trayectoria en el foro provincial, como así también el emotivo minuto de silencio rendido en tributo a las previas generaciones de colegiados, directivos y personal administrativo. En cuanto a las metas institucionales de cara al futuro, la conducción puso de relieve el carácter federal de la gestión y anunció la expansión de la presencia física mediante la proyección de nuevas sedes en los Centros Judiciales de Monteros y del Este, buscando responder a las exigencias de una matrícula que hoy supera los 11.700 profesionales.

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Para cerrar el acto, López Domínguez convocó a evitar el desánimo o la resignación frente a la complejidad de la praxis jurídica moderna. “Desde este Colegio de Abogados de Tucumán, al cumplir 100 años de historia, renovamos el compromiso de elegir, todos los días, la lógica del Derecho, la Justicia y las Libertades Públicas”, finalizó.

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