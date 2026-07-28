Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi: “Lo desconozco completamente”

Durante la entrevista, Wanda cuestionó la actitud de Icardi durante el episodio que vivieron sus hijas. “Ver a tu papá que está a veinte minutos de donde estás vos, brindando, por el motivo que sea, cuando tus hijas están pasando un momento de trauma y de dolor, se esperaba que quizás, teniendo una persona que hace de intermediaria, pida ver a sus hijas, pida consolarlas, tomar un helado o darles un abrazo por el robo, no ver burlas de él hacia el juez que está llevando la causa”, afirmó.