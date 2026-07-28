Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi: “Lo desconozco completamente”

Resumen para apurados
- Wanda Nara denunció judicialmente a Mauro Icardi desde Italia por negarse a firmar la renovación de los pasaportes robados a sus hijas, impidiéndoles regresar a la Argentina.
- El reclamo surge tras sufrir un robo en Milán donde perdieron los documentos. La Justicia argentina impuso una multa de 200 millones de pesos al futbolista para destrabar el trámite.
- El caso incluye denuncias previas por violencia de género y un pedido de restitución en Turquía, mientras se evalúa prohibirle la salida del país al delantero.
Wanda Nara atraviesa un nuevo capítulo de su conflicto judicial con Mauro Icardi luego del robo que sufrió en la casa de campo que la empresaria tiene en las afueras de Milán. El episodio ocurrió durante un viaje que realizó a Italia junto a cuatro de sus cinco hijos.
El robo derivó en una disputa legal debido a que entre los objetos sustraídos se encontraban los pasaportes de las niñas, documentos que requieren la firma de ambos progenitores para poder ser tramitados nuevamente.
Desde Italia, donde permanece junto a sus hijas sin poder regresar al país, Wanda habló en el programa DDM (América) y se refirió a la situación con Icardi. “Una incertidumbre muy grande. Hay muchas cuestiones, además de la vida habitual y además de que las chicas están esperando volver, que son muy preocupantes”, expresó la empresaria durante la entrevista.
La batalla judicial por los pasaportes de sus hijas
El conflicto escaló rápidamente en los tribunales. Según relató Wanda, un juez argentino le impuso a Icardi una multa de 200 millones de pesos si no firmaba la documentación necesaria para resolver la situación de los pasaportes.
Además, explicó que la defensora de menores solicitó medidas más severas. “Pidió medidas mucho más severas, la prohibición de salida del país”, confirmó Nara, y agregó: “Pidió multas muy elevadas, pidió un montón de situaciones”.
Mientras tanto, contó que sus hijas no quieren regresar a la vivienda donde ocurrió el robo. “En la casa donde sufrieron el robo no quieren estar y estamos esperando con las valijas armadas”, afirmó.
Sobre la menor de las niñas, Isabella, explicó: “Hace siete años que no viven acá, no es su centro de vida”. También se refirió al pedido de su hija mayor, que está próxima a comenzar el secundario. “Escuchar a una hija que está pidiendo por favor ir a su primer día de clases... decís: qué locura. Los papás estamos para proteger a nuestros hijos, no para generarles miedos, incertidumbres y más dolor”, sostuvo.
Maxi López viajó para buscar a sus hijos
En medio de la disputa, Maxi López viajó desde Suiza para buscar a Constantino y Benedicto, quienes también quedaron sin pasaporte. Según contó Wanda, el ex futbolista realizó el trayecto por ruta. “Se vino en ruta desde Suiza, manejando supercansado después de todo lo que trabajó este Mundial, vino directo a buscar a los chicos por ruta, porque también están sin pasaporte”, describió.
Además, señaló que los hermanos esperan poder viajar juntos una vez que se resuelva la situación documental. “Los hermanos están esperando también los pasaportes de sus hermanas para viajar todos juntos”, aseguró.
Durante la entrevista, Wanda cuestionó la actitud de Icardi durante el episodio que vivieron sus hijas. “Ver a tu papá que está a veinte minutos de donde estás vos, brindando, por el motivo que sea, cuando tus hijas están pasando un momento de trauma y de dolor, se esperaba que quizás, teniendo una persona que hace de intermediaria, pida ver a sus hijas, pida consolarlas, tomar un helado o darles un abrazo por el robo, no ver burlas de él hacia el juez que está llevando la causa”, afirmó.
También se refirió al expediente de restitución internacional y acusó a su exmarido de intentar instalar una situación que, según ella, no coincide con la realidad. Icardi declaró que quiere establecer su centro de vida en Turquía, pese a no contar con contrato ni club en ese país.
“Dejemos de engañar a la justicia, dejemos de mentir. Cuando él cada problema que tiene, hasta su propia operación decidió seguirla en Argentina. ¿Me vas a decir que ahora, sin club, una persona que nació en Rosario decide vivir en Turquía?”, cuestionó Wanda.
Además, señaló: “Estaría bueno que también los padres de los chicos que hoy tiene a cargo Mauro se enteren de que Mauro está diciendo que va a vivir el resto de su vida en Turquía”, en referencia a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.
Wanda habló de sus hijas y la posibilidad de vivir en Turquía
La conductora de Love Is Blind aseguró que sus hijas ya expresaron su negativa a mudarse a Turquía. “No sé hasta dónde se puede llegar, un padre viviendo en Turquía con nenas que varias veces dijeron su negativa a vivir en ese país. La verdad que no entiendo. Yo estuve doce años al lado de este hombre y lo desconozco completamente”, manifestó.
En otro tramo de la entrevista, habló de la causa por violencia de género que lleva adelante el penalista Yamil, donde mencionó la existencia de ocho testigos y pruebas incorporadas.
Wanda describió situaciones que, según dijo, atravesó durante años: “Era prohibido trabajar, prohibido viajar, prohibido ver a tu papá, prohibido ver a tu ex, prohibido hablar con tu ex. Los nenes no pueden ver al papá, sacarle los pasaportes a los chicos, sacarme los pasaportes a mí. Yo viví muchas situaciones que denuncié durante mucho tiempo.”
Al ser consultada sobre si temió por su vida, respondió: “Pude escaparme antes de una tragedia. Antes de que pasara algo que no lo sé ni yo, ni ustedes, ni nadie. Yo sé hasta qué situaciones llegué”.
Cuando el periodista Záffora le preguntó si se refería a haber tenido miedo por su vida, Wanda contestó: “En presencia de mis cinco hijos”.