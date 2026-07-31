Mauro Icardi explicó por qué se negó a firmar los pasaportes de sus hijas: "Me opongo a que vivan en Argentina"

Resumen para apurados
- Mauro Icardi justificó en redes sociales su negativa a firmar los pasaportes de sus hijas, tras un fallo en Milán, por oponerse a que residan en Argentina con Wanda Nara.
- La jueza de Milán autorizó a Nara a tramitar los documentos tras el extravío de los previos, desestimando la postura de Icardi y multándolo por las costas del juicio.
- El conflicto judicial internacional continúa abierto en Argentina e Italia, donde se debaten la custodia, la restitución de las menores y los términos del divorcio.
Mauro Icardi volvió a pronunciarse sobre el conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara y aseguró que el reciente fallo del Tribunal de Milán, lejos de representar una derrota, constituye "la mejor noticia" que podía recibir.
Horas después de que la jueza de tutela Cristina Bassi autorizara a Wanda Nara a tramitar los pasaportes de sus hijas sin la firma ni la presencia del futbolista, Icardi publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para explicar los motivos por los que se negó a prestar su consentimiento.
"Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", escribió el exjugador del Galatasaray.
En su publicación, Icardi reveló que el trámite por los pasaportes forma parte de un conflicto judicial de mayor alcance. "Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores", afirmó.
En ese contexto, explicó que mantiene la misma postura desde hace dos años. "Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", sostuvo.
El futbolista aseguró que esa posición fue la razón por la que decidió no firmar la documentación necesaria para emitir los pasaportes. "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas", expresó.
Y concluyó: "Por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación".
Su denuncia sobre el estado de las niñas
En una publicación realizada horas antes, Icardi también hizo referencia a los informes periciales incorporados al expediente y aseguró que el conflicto tuvo un fuerte impacto sobre sus hijas.
Según escribió, los peritos las diagnosticaron como "rotas psicológicamente" y con "un lenguaje de adulto implantado por su madre", un comportamiento que, según afirmó, "no se hace presente estando con su padre".
Además, sostuvo que las niñas pasaron de tener "una infancia normal" a vivir "bajo una exposición permanente" y que actualmente solo puede verlas en "un cuarto del Ministerio Público Tutelar (MPT)".
El mensaje finalizó con una frase escrita en mayúsculas: "LOS PADRES TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS", junto con otro planteo sobre el conflicto judicial: "No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor".
El fallo del Tribunal de Milán
La resolución que motivó ambas publicaciones fue dictada el 31 de julio de 2026 por la jueza de tutela Cristina Bassi, del Tribunal de Milán.
El fallo habilitó a Wanda Nara a gestionar los documentos de viaje de sus hijas ante cualquier autoridad administrativa italiana sin necesidad de contar con la firma o la presencia de Mauro Icardi.
El decreto fue declarado de ejecución inmediata y se libró un oficio a la Questura de Milán para que proceda a la expedición de los pasaportes.
Además, la resolución, a la que accedió el sitio Teleshow, condenó a Icardi al pago de las costas procesales por 3.000 euros, más el reembolso de gastos generales, IVA y aportes previsionales.
Cómo se originó la causa
El expediente comenzó con una presentación realizada por Wanda Nara ante el Juzgado de Tutela el 27 de julio de 2026, luego del robo de los pasaportes de las niñas en una villa de Galliate, en la provincia italiana de Novara.
La denuncia policial fue acompañada por una intimación del Juzgado de Familia de Turno D de Buenos Aires, que ordenó a Icardi presentarse ante la autoridad consular italiana y otorgar su autorización dentro de las 48 horas.
Según consta en la resolución, el propio futbolista informó ante la Estación de Carabinieri de Galliate, el 25 de julio, que se había presentado ante las autoridades consulares italianas y argentinas en Milán y también ante la Questura, aunque manifestó que no pudo cumplir con la orden del juez argentino porque, según explicó, "dichas oficinas no habían recibido comunicación alguna al respecto".
Cuatro días más tarde, al presentarse en el proceso ante el Tribunal de Milán, sus abogados solicitaron que se rechazara el pedido de Nara y plantearon la incompetencia del juzgado.
Los fundamentos de la jueza
Cristina Bassi rechazó ese planteo al considerar que las niñas son ciudadanas italianas con residencia formal en Milán y que, al encontrarse en territorio italiano sin pasaporte, resultaba "manifiestamente irracional" exigir que la madre viajara hasta Turquía para realizar el trámite ante el consulado de ese país.
La magistrada también desestimó el pedido de suspender el proceso por la aplicación del Convenio de La Haya de 1980, al señalar que ese tratado impide resolver cuestiones vinculadas con los derechos de custodia y que el procedimiento en análisis se limitaba exclusivamente a la expedición de los pasaportes.
En los fundamentos del fallo, la jueza sostuvo que Francesca e Isabella tienen su domicilio efectivo en Argentina desde, al menos, septiembre de 2024, un dato que la propia defensa de Icardi confirmó al señalar que Wanda Nara había inscripto a las niñas en un colegio durante ese mes, pese a la oposición del padre.
Por ese motivo, concluyó que la negativa del futbolista a autorizar la emisión de los documentos no encontraba "fundamento concreto alguno en el interés de las propias menores".
Tras conocerse la resolución, Wanda Nara celebró el fallo en sus redes sociales con un mensaje contundente: "La jueza ITALIANA acaba de resolver a favor de mis hijas. Se hizo justicia también en Italia".
El conflicto continúa abierto en ambos países. Mientras en Argentina la Justicia mantiene una prohibición de salida del país para Icardi, en Italia sigue adelante el proceso de divorcio ante la Sección IX del Tribunal de Milán, donde recientemente también fue rechazado un reclamo económico presentado por Wanda Nara.