Mauro Icardi explicó por qué se negó a firmar los pasaportes de sus hijas: "Me opongo a que vivan en Argentina"

El futbolista aseguró que esa posición fue la razón por la que decidió no firmar la documentación necesaria para emitir los pasaportes. "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas", expresó.