Mauro Icardi criticó a la Justicia tras la prohibición para salir del país: el fuerte descargo

Resumen para apurados
- Mauro Icardi cuestionó duramente a la Justicia argentina tras ser sancionado con la prohibición de salir del país este miércoles, en medio del litigio por la tenencia de sus hijas con Wanda Nara.
- Un juzgado de familia dictó la restricción para proteger a las menores. Icardi denunció irregularidades y celeridad inusual, afirmando que el caso pertenece a la justicia italiana.
- El conflicto legal entre Icardi y Nara plantea una compleja disputa de jurisdicción internacional entre Argentina e Italia que determinará la custodia definitiva de las menores.
Mauro Icardi rompió el silencio luego de que la Justicia argentina dictara una prohibición para que pueda salir del país, en medio del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara por la tenencia de sus hijas Isabella y Francesca.
Este miércoles, el futbolista publicó un extenso descargo en sus redes sociales después de que trascendiera una resolución del Juzgado de Familia que establece que no puede abandonar Argentina hasta nuevo aviso.
Según el documento difundido por la cuenta de X (ex Twitter) @SQP_oficial, del ciclo de América conducido por Yanina Latorre, la medida tiene como objetivo resguardar el interés superior de las menores mientras continúa el proceso judicial.
El descargo de Mauro Icardi contra la resolución judicial
Horas después de conocerse la decisión, Icardi utilizó sus historias de Instagram, donde cuenta con casi 14 millones de seguidores, para expresar su desacuerdo y cuestionar el accionar de la Justicia argentina.
"Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de una celeridad llamativa y, como si fuera poco, durante la feria judicial nos toca una jueza cuya actuación vuelve a generar serias dudas", escribió.
El ex jugador del Galatasaray también cuestionó el momento en que se dictó la resolución y planteó interrogantes sobre los fundamentos legales de la medida.
"Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo o simplemente está ignorando lo que establece la ley?", expresó.
Icardi aseguró que el conflicto debe resolverse en Italia
En su mensaje, el futbolista hizo referencia a una audiencia prevista para este miércoles en Milán, donde se encuentran Wanda Nara y sus hijas, y sostuvo que el caso debería estar bajo la legislación italiana. "Esta misma tarde hay una audiencia en Milán sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país", afirmó.
Luego, Icardi apuntó contra los tiempos en que fueron presentados los pedidos de la otra parte y cuestionó la rapidez con la que se resolvió la medida. "Tampoco puedo dejar de señalar que los pedidos de la otra parte fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender", sostuvo.
El hecho al que hizo referencia el novio de Eugenia "La China" Suárez es el supuesto robo ocurrido en la casa de campo de Milán durante la final de la Copa del Mundo 2026, en el que todos los hijos de Wanda Nara perdieron sus respectivos pasaportes.
Para cerrar su publicación, Icardi manifestó su confianza en que el conflicto pueda resolverse respetando los procedimientos legales. "Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración", concluyó.