Mauro Icardi criticó a la Justicia tras la prohibición para salir del país: el fuerte descargo

Luego, Icardi apuntó contra los tiempos en que fueron presentados los pedidos de la otra parte y cuestionó la rapidez con la que se resolvió la medida. "Tampoco puedo dejar de señalar que los pedidos de la otra parte fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender", sostuvo.