Sin pasaportes, las hijas de Wanda Nara no pueden regresar a Argentina y la conductora responsabiliza a Icardi

Resumen para apurados
- Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de no autorizar los nuevos pasaportes de sus hijas tras un robo en Milán, lo que les impide regresar a Argentina en julio de 2024.
- El conflicto surge tras un asalto a la casa de Nara en Italia. En paralelo, la justicia italiana desestimó los millonarios reclamos económicos de divorcio exigidos por la conductora.
- Las niñas no podrán iniciar las clases el 3 de agosto. Nara acusa a Icardi de violencia vicaria, lo que escala la disputa legal tras el inminente fallo definitivo de divorcio.
Luego del robo que sufrió Wanda Nara en su casa de campo de Milán, la familia quedó con algunos problemas que se sumaron a los que ya traía el divorcio entre la conductora y Mauro Icardi. El lunes empezó cargado para los dos, porque temprano publicaron descargos referidos al juicio y a la falta de autorización de las hijas que comparten para regresar a Argentina.
El primero en publicar fue Icardi, quien aseguró de forma indirecta y sin mencionar a Wanda Nara, que el dinero que le pedían era un robo. También explicó la evolución de la separación que eligió tramitar en Italia y celebró las decisiones que tomó el juzgado en las últimas instancias. De su parte, Nara hizo un reclamo por una problemática más reciente.
¿Cuánto reclamó Wanda Nara a Icardi por el divorcio?
Según declaró Icardi, la demanda de Nara escaló a niveles irrisorios. En su pedido reclamó tres conceptos con una suma de €545.000: €250.000 mensuales para su exesposa –$420.000.000–, €65.000 para cada una de sus hijas –$218.400.000– y €100.000 por el divorcio –$168.000.000–. En total, la demanda representaría un monto total de $806.400.000.
En junio, el reclamo fue desestimado por la jueza italiana, pero la defensa de Nara apeló la decisión. La oposición a la resolución fue nuevamente declarada inadmisible por la justicia, por lo que Icardi decidió compartir la última actualización vía historias en su cuenta de Instagram. “Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la justicia italiana funcione! Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia”, celebró.
Wanda Nara acusa a Icardi de no colaborar con los pasaportes de sus hijas
A horas de las primeras publicaciones de Icardi, Wanda explicó que, por tener trabajo en comparación con Icardi, era lógico que la justicia esperara la sentencia final. “De todos modos se sabe que en la sentencia final me corresponde”, dijo y fue lapidaria con su expareja: “Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones”.
Luego hizo referencia al robo que sufrió en su casa y a la imposibilidad de sus hijas de regresar a Argentina. Mientras Wanda se encontraba en Estados Unidos trabajando para el Mundial, tres personas ingresaron a su casa donde se encontraban sus hijos al cuidado de su madre, Nora Colosimo. “Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y que ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron”, escribió.
Wanda consideró violento “negarles su derecho de volver con su familia”, dado que entre las pertenencias que los ladrones se llevaron estaban los pasaportes de sus hijos. En tanto que los mayores pudieron tramitarlos, Francesca e Isabella aún no tienen la autorización de su padre para rehacer el documento.
La conductora terminó por acusar indirectamente a Icardi de ejercer violencia vicaria, la figura mediante la cual una parte de la relación busca afectar al otro progenitor a costa de sus hijos.