Sin pasaportes, las hijas de Wanda Nara no pueden regresar a Argentina y la conductora responsabiliza a Icardi

Luego hizo referencia al robo que sufrió en su casa y a la imposibilidad de sus hijas de regresar a Argentina. Mientras Wanda se encontraba en Estados Unidos trabajando para el Mundial, tres personas ingresaron a su casa donde se encontraban sus hijos al cuidado de su madre, Nora Colosimo. “Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y que ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron”, escribió.