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Wanda Nara podrá volver a la Argentina con sus hijas sin autorización de Mauro Icardi

La Justicia italiana falló a favor de la mediática. El conflicto se originó tras el robo de la documentación de las niñas durante la final del Mundial 2026 en Milán.

WANDA NARA-MAURO ICARDI. La mediática confirmó que podrá volver a la Argentina con sus hijas.
WANDA NARA-MAURO ICARDI. La mediática confirmó que podrá volver a la Argentina con sus hijas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Italia autorizó a Wanda Nara a tramitar los pasaportes de sus hijas sin el aval de Mauro Icardi para volver a Argentina, tras la negativa del futbolista.
  • El conflicto se desató cuando les robaron los documentos en Milán. Icardi se negaba a firmar la renovación y pretendía inscribir a las menores en un colegio italiano.
  • Con este fallo, la mediática viajará próximamente a Argentina con sus hijas utilizando únicamente su firma, cerrando la disputa legal con Icardi por el traslado.
Resumen generado con IA

La Justicia italiana resolvió que las hijas que Wanda Nara tiene en común con Mauro Icardi podrán regresar a la Argentina. La decisión fue comunicada por la propia mediática mediante una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, donde celebró el fallo.

“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas. No se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia”, escribió Nara en una historia de Instagram.

Y agregó: “Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’. Pronto volvemos a casa”.

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En otra publicación, Wanda compartió el documento judicial y agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso. “Gracias a la Justicia italiana y a mis abogados Giuseppe, Ana Rosenfeld y a Yamil”, expresó.

El conflicto por los pasaportes

Antes de conocerse la resolución, Wanda había cuestionado públicamente la postura de Icardi respecto de la renovación de los pasaportes de sus hijas. Según explicó, el futbolista se negaba a firmar la documentación necesaria para que las menores pudieran regresar a la Argentina.

La mediática sostuvo que esa actitud buscaba “separar a los hermanos” después del robo que sufrió la familia en Milán durante la final del Mundial 2026, cuando les sustrajeron la documentación de las niñas.

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“No les firma el pasaporte que les robaron para volver a casa con ellos y además dice que las va a anotar en un colegio acá temporal hasta que las deporten en Turquía. Sin escuchar el sufrimiento que sus psicólogas están evidenciando en cada charla online con las menores”, escribió en esa oportunidad.

Además, agregó: “Qué clase de padre no responde y no escucha el pedido desesperado de sus hijas de volver a su colegio, casa, familia, mascotas. Que irónico que el padre se muestre ‘feliz’, brindando y él sí pueda estar donde mis hijas ruegan por volver”.

Qué dice el documento judicial

Junto a sus publicaciones, Nara difundió una imagen del documento emitido por la Justicia italiana. Según explicó, allí se deja constancia de que no existía posibilidad de acuerdo entre ambas partes y también se reflejaba la intención de Mauro Icardi de inscribir a sus hijas en un colegio italiano.

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Con esta resolución, la mediática aseguró que las menores podrán tramitar nuevos pasaportes únicamente con su firma y regresar a la Argentina.

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