Y acá aparece lo que me tocó aprender del lado de los números. Al nombre se lo puede administrar como a cualquier activo serio. Se lo puede sentar en la misma mesa que el balance y preguntarse, con la misma disciplina que se le exige a una cuenta, qué hicimos este trimestre que le sumó y qué se lo desgastó. El cliente que se fue conforme suma. El reclamo que quedó sin respuesta resta. La entrega que llegó a horario suma. El compromiso que no cumplimos, aunque nadie lo haya reclamado, resta igual. Medido así, deja de ser una idea de marketing y se vuelve una cuenta que se lleva, se revisa y se rinde. La diferencia entre una empresa que cuida su nombre y una que lo gasta sin darse cuenta rara vez es la intención: es que una lo mide y la otra no.