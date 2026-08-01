En el norte, cuando un negocio se cierra, se sella con un apretón de manos y una frase: “es gente de palabra”. Nadie firma nada todavía y, sin embargo, ya está todo cerrado. Una parte (el Estudio) hace un trabajo de medición de lo que una empresa tiene -activos, pasivos, lo que entra y lo que sale (flujo), resultados- y le resulta difícil aceptar que eso que se cerró con la mano vale más que muchos de los análisis económicos contables desarrollados en datos que conforman varias planillas y documentos de análisis. El otro, desde Funka Brands, se gana la vida construyendo justamente eso que hace que a una empresa la elijan y la recuerden. Empezamos por caminos distintos y hace rato que llegamos al mismo lado: el activo intangible que más pesa en una empresa casi nunca aparece en el balance.
“Gente de palabra”, “buen nombre”, “la firma responde”. Son tres maneras de nombrar la misma cosa, y las tres son más viejas y más exactas que cualquier término que aprendimos después. Ese activo es el nombre. No tiene una línea propia, no se amortiza, no figura en ninguna columna. Y en muchos casos vale más que todo lo que sí está anotado.
Vale la pena entender por qué. Detrás de cada transacción hay una sola cosa que la sostiene: la confianza. Confianza en que el producto va a estar, en que el servicio va a cumplir, en que la factura se va a pagar. La confianza es lo que le baja el costo a cualquier operación. Es lo que permite entregar primero y facturar después, cobrar con una llamada, cerrar de palabra. Donde la confianza escasea, el comercio se llena de garantías, señas, plazos y abogados que encarecen lo que un buen nombre resolvía gratis.
El nombre de una empresa representa la confianza del cliente que se traslada a todo lo que ofrece. Es lo que hace que alguien que no te trató nunca te dé el mismo crédito que tu cliente de hace veinte años. Es la reputación que entra a la reunión antes que vos.
El marketing tiene una palabra para esto: marca. Nos llevó tiempo ponernos de acuerdo en que hablábamos de lo mismo. Paul Graham lo ordenó en una idea: la marca es lo que queda cuando las diferencias reales entre los productos desaparecen, y hacer que esas diferencias desaparezcan es justamente lo que la competencia hace con el tiempo. En muchos rubros ese momento ya llegó. El que está al lado ofrece casi lo mismo, casi igual, a un costo parecido. Cuando pasa eso, el nombre es el único terreno que todavía tiene piso firme.
La prueba de fuego es este momento. Cuando el mercado se pone duro y el consumo se achica, el primer reflejo de casi todos es el mismo: bajar el precio. Es entendible. Pero un descuento sale directo del margen de este mes, peso por peso, y de paso le enseña al cliente que tu precio de verdad es el de la promoción. La próxima ya no compra sin ella. El nombre es lo que te deja sostener el precio cuando alrededor todos lo están rifando. De ahí una idea que conviene grabarse: quien invierte en su nombre, ahorra en descuentos.
Y acá aparece lo que me tocó aprender del lado de los números. Al nombre se lo puede administrar como a cualquier activo serio. Se lo puede sentar en la misma mesa que el balance y preguntarse, con la misma disciplina que se le exige a una cuenta, qué hicimos este trimestre que le sumó y qué se lo desgastó. El cliente que se fue conforme suma. El reclamo que quedó sin respuesta resta. La entrega que llegó a horario suma. El compromiso que no cumplimos, aunque nadie lo haya reclamado, resta igual. Medido así, deja de ser una idea de marketing y se vuelve una cuenta que se lleva, se revisa y se rinde. La diferencia entre una empresa que cuida su nombre y una que lo gasta sin darse cuenta rara vez es la intención: es que una lo mide y la otra no.
Hay un lugar donde todo esto se vuelve urgente, y es el recambio generacional.
Creer
Y ahora un comentario personal. Esta misma columna la empezó a escribir mi padre, y hoy la firmo yo. Cuando una empresa familiar se profesionaliza, la tarea más difícil no es cambiar los procesos ni ordenar la administración; es mudar la confianza de una persona a una firma. Pasar del “le creo a Don Fulano” al “le creo a la empresa”. Mientras ese activo vive en una sola cabeza, se muere con el apretón de manos del que la fundó. Construir la empresa es, en buena medida, enseñarle al nombre a caminar solo. Y eso lleva años, cuesta plata y obliga a soltar cosas que a uno le costó armar.
Mientras casi todo lo demás está bajo presión -los costos, los márgenes, el consumo-, el nombre es lo único que puede valer más cada año. Y se cuida de una sola manera: cumpliendo. (Con la colaboración de Santiago Ferreyra, de Funka Brands)