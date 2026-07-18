El management del flujo de fondos

Durante muchos años, administrar una empresa en Argentina implicó desarrollar una capacidad extraordinaria para adaptarse a la incertidumbre. La inflación, las constantes modificaciones regulatorias y las recurrentes crisis económicas obligaban a los empresarios a tomar decisiones mirando casi exclusivamente el corto plazo. En ese contexto, la supervivencia dependía más de la velocidad de reacción que de la planificación. Resultaba increíble (por lo irreal) preparar o analizar planes quinquenales. O calcular un valor actual de un futuro flujo de fondos. A qué tasa? Con qué inflación esperada?