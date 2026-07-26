Pareceres II: cruce de ideas entre la economía y el fútbol

Aunque deben contemplarse matices. El fútbol profesional se basa en el esfuerzo en pos de resultados. Por eso el único gol merecido es el gol convertido. Pero que el éxito sea un objetivo no significa ser exitista o cortoplacista. Ahí está la selección actual de la AFA. Años de un estilo de trabajo, de consolidar el grupo en personas y juego. Trabajo serio, en equipo, de largo plazo. Dos copas América, una del Mundo, una Finalissima y un subcampeonato mundial no son casualidad. Por cierto, el equipo fue importante pero estuvo formado por individuos destacados. El desempeño de la selección no es la imposición de lo colectivo sobre lo individual sino una combinación. Además, esfuerzo y largo plazo no sirven si las personas y el método, el sistema, son nocivos. Continuidades deletéreas hay en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Y también está el contexto. En el fútbol profesional lo importante es ganar, pero llegar a un Mundial ya es un gran logro y así debe disfrutarse. Y Argentina jugó siete finales en Mundiales de la FIFA y ganó tres. Es la segunda selección con más finales, detrás de Alemania con ocho (ganó cuatro). No cualquiera.