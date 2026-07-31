Qué comer para ganar masa muscular: un menú proteico para toda la semana

Un menú proteico bien planificado puede ser un gran aliado para quienes buscan aumentar la masa muscular de manera saludable. Más allá de las horas de entrenamiento en el gimnasio, la alimentación cumple un papel fundamental en la recuperación de los músculos y en el desarrollo de nuevas fibras. La clave está en elegir preparaciones variadas, prácticas y elaboradas con ingredientes fáciles de conseguir.