Qué comer para ganar masa muscular: un menú proteico para toda la semana

Resumen para apurados
- La especialista Milagro Corbalán presentó hoy un plan proteico semanal en Argentina para deportistas, buscando aumentar la masa muscular con comidas variadas.
- El esquema organiza cinco comidas diarias con carnes, pescados, legumbres y lácteos, superando la monotonía del clásico plato de pollo y arroz para quienes entrenan.
- Esta planificación estructurada facilita la adherencia al plan nutricional a largo plazo, optimiza la recuperación muscular y eficientiza el tiempo en la cocina.
Un menú proteico bien planificado puede ser un gran aliado para quienes buscan aumentar la masa muscular de manera saludable. Más allá de las horas de entrenamiento en el gimnasio, la alimentación cumple un papel fundamental en la recuperación de los músculos y en el desarrollo de nuevas fibras. La clave está en elegir preparaciones variadas, prácticas y elaboradas con ingredientes fáciles de conseguir.
Para alcanzar este objetivo no es necesario recurrir siempre a las mismas comidas, como pollo con arroz o huevos revueltos. Existen múltiples combinaciones que permiten sumar proteínas sin caer en la rutina con carnes, pescados, lácteos, legumbres y cereales integrales. Organizar las comidas de toda la semana también facilita mantener una alimentación equilibrada, ahorrar tiempo y sostener el plan nutricional a largo plazo, especialmente para quienes entrenan fuerza de forma regular.
Menú de siete días para ganar masa muscular
Lunes
Desayuno: Bowl de yogur griego natural con avena, nueces, semillas de chía, cacao amargo y frutillas
Colación: Rollitos de jamón cocido natural con queso port salut light
Almuerzo: Wok de pollo con arroz yamaní, brócoli, zanahoria y maní tostado
Merienda: Licuado de leche, ricota, banana, canela y mantequilla de maní
Cena: Salmón al horno con puré de batata y espárragos grillados
Martes
Desayuno: Omelette de ricota, espinaca y queso parmesano con tostadas de pan integral
Colación: Mix de almendras y cubos de queso pategrás
Almuerzo: Tacos integrales de carne magra con palta, repollo morado y tomate
Merienda: Yogur griego con granola casera y kiwi
Cena: Bondiola de cerdo magra al horno con calabaza asada y ensalada de rúcula
Miércoles
Desayuno: Porridge de avena cocido con leche, manzana salteada, nueces y proteína en polvo
Colación: Huevos duros con tomates cherry
Almuerzo: Pastel de papa saludable con carne picada magra y puré de papa y coliflor
Merienda: Muffins de huevo, queso y espinaca
Cena: Trucha a la plancha con quinoa y zucchini grillado
Jueves
Desayuno: Tostadas integrales con queso cottage, salmón ahumado y palta
Colación: Yogur natural con semillas de girasol
Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas con pollo grillado, zapallo asado, cebolla morada y queso feta
Merienda: Smoothie de yogur, frutos rojos y avena
Cena: Wok de lomo con vegetales y fideos de arroz
Viernes
Desayuno: Panqueques de avena y ricota con frutos rojos y mantequilla de maní
Colación: Bastones de queso semiduro y una pera
Almuerzo: Risotto de cebada perlada con pollo, champiñones y queso parmesano
Merienda: Tostadas integrales con hummus y huevo poché
Cena: Merluza gratinada con queso, espinaca salteada y papines al romero
Sábado
Desayuno: Tostadas de masa madre con huevos revueltos, palta y semillas
Colación: Yogur griego con nueces y miel
Almuerzo: Hamburguesas caseras de pavo con papas rústicas al horno y ensalada criolla
Merienda: Budín de avena, zanahoria y nueces acompañado de un vaso de leche
Cena: Brochettes de pollo y vegetales con cuscús integral.
Domingo
Desayuno: Pudding de chía preparado con leche, yogur griego, mango y coco rallado
Colación: Ricota con miel y nueces
Almuerzo: Paella saludable de arroz integral con mariscos y vegetales
Merienda: Licuado de leche, cacao amargo, avena y banana
Cena: Lasaña de berenjenas con carne magra, ricota y mozzarella