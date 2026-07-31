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Qué comer para ganar masa muscular: un menú proteico para toda la semana

Con preparaciones diferentes para cada día, este plan ayuda a incorporar más proteínas a la dieta sin caer en comidas repetitivas o difíciles de preparar.

Qué comer para ganar masa muscular: un menú proteico para toda la semana
Imagen generada por la inteligencia artificial de ChatGPT
Por Milagro Corbalán Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • La especialista Milagro Corbalán presentó hoy un plan proteico semanal en Argentina para deportistas, buscando aumentar la masa muscular con comidas variadas.
  • El esquema organiza cinco comidas diarias con carnes, pescados, legumbres y lácteos, superando la monotonía del clásico plato de pollo y arroz para quienes entrenan.
  • Esta planificación estructurada facilita la adherencia al plan nutricional a largo plazo, optimiza la recuperación muscular y eficientiza el tiempo en la cocina.
Resumen generado con IA

Un menú proteico bien planificado puede ser un gran aliado para quienes buscan aumentar la masa muscular de manera saludable. Más allá de las horas de entrenamiento en el gimnasio, la alimentación cumple un papel fundamental en la recuperación de los músculos y en el desarrollo de nuevas fibras. La clave está en elegir preparaciones variadas, prácticas y elaboradas con ingredientes fáciles de conseguir.

Cómo hacer fideos integrales en pocos minutos: la receta saludable para sumar a tu menú diario

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Para alcanzar este objetivo no es necesario recurrir siempre a las mismas comidas, como pollo con arroz o huevos revueltos. Existen múltiples combinaciones que permiten sumar proteínas sin caer en la rutina con carnes, pescados, lácteos, legumbres y cereales integrales. Organizar las comidas de toda la semana también facilita mantener una alimentación equilibrada, ahorrar tiempo y sostener el plan nutricional a largo plazo, especialmente para quienes entrenan fuerza de forma regular.

Menú de siete días para ganar masa muscular

Lunes

Desayuno: Bowl de yogur griego natural con avena, nueces, semillas de chía, cacao amargo y frutillas

Colación: Rollitos de jamón cocido natural con queso port salut light

Almuerzo: Wok de pollo con arroz yamaní, brócoli, zanahoria y maní tostado

Merienda: Licuado de leche, ricota, banana, canela y mantequilla de maní

Cena: Salmón al horno con puré de batata y espárragos grillados

Martes

Desayuno: Omelette de ricota, espinaca y queso parmesano con tostadas de pan integral

Colación: Mix de almendras y cubos de queso pategrás

Almuerzo: Tacos integrales de carne magra con palta, repollo morado y tomate

Merienda: Yogur griego con granola casera y kiwi

Cena: Bondiola de cerdo magra al horno con calabaza asada y ensalada de rúcula

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Miércoles

Desayuno: Porridge de avena cocido con leche, manzana salteada, nueces y proteína en polvo

Colación: Huevos duros con tomates cherry

Almuerzo: Pastel de papa saludable con carne picada magra y puré de papa y coliflor

Merienda: Muffins de huevo, queso y espinaca

Cena: Trucha a la plancha con quinoa y zucchini grillado

Jueves

Desayuno: Tostadas integrales con queso cottage, salmón ahumado y palta

Colación: Yogur natural con semillas de girasol

Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas con pollo grillado, zapallo asado, cebolla morada y queso feta

Merienda: Smoothie de yogur, frutos rojos y avena

Cena: Wok de lomo con vegetales y fideos de arroz

Viernes

Desayuno: Panqueques de avena y ricota con frutos rojos y mantequilla de maní

Colación: Bastones de queso semiduro y una pera

Almuerzo: Risotto de cebada perlada con pollo, champiñones y queso parmesano

Merienda: Tostadas integrales con hummus y huevo poché

Cena: Merluza gratinada con queso, espinaca salteada y papines al romero

Sábado

Desayuno: Tostadas de masa madre con huevos revueltos, palta y semillas

Colación: Yogur griego con nueces y miel

Almuerzo: Hamburguesas caseras de pavo con papas rústicas al horno y ensalada criolla

Merienda: Budín de avena, zanahoria y nueces acompañado de un vaso de leche

Cena: Brochettes de pollo y vegetales con cuscús integral.

Menú liviano y sin harinas: tres recetas fáciles para organizar tus comidas de la semana

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Domingo

Desayuno: Pudding de chía preparado con leche, yogur griego, mango y coco rallado

Colación: Ricota con miel y nueces

Almuerzo: Paella saludable de arroz integral con mariscos y vegetales

Merienda: Licuado de leche, cacao amargo, avena y banana

Cena: Lasaña de berenjenas con carne magra, ricota y mozzarella

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