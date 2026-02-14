Secciones
Muffins esponjosos de zanahoria y avena: son perfectos para la merienda

Sumá fibra y sabor a tus meriendas con esta receta de muffins súper esponjosos que combinan la humedad de la zanahoria con la textura de la avena integral.

Muffins esponjosos de zanahoria y avena: son perfectos para la merienda Foto: Cravings Journal - Lorena Salinas
Por Milagro Corbalán Hace 16 Min

El fin de semana largo merece un buen postre o acompañamiento de meriendas y desayunos. Para estos momentos, los muffins de zanahoria y avena, además de ser deliciosos y esponjosos, aportan fibras y minerales necesarios para la salud. Incluyen una cobertura de crumble que le da un toque crocante y contrasta con el resto de la preparación.

Al tener zanahoria y avena de base, estos pequeños pastelitos son sumamente húmedos. Llevan avena integral, que es un poco más gruesa y menos molida, por lo que aporta una textura agradable al morder. Se trata de una preparación de Lorena Salinas, de Cravings Journal, que compartió su paso a paso y cada uno de los ingredientes que llevan los muffins.

Como añadidos, llevan canela, que da un toque diferente y asemeja los muffins a la carrot cake. Sin embargo, quienes prefieran evitarla, podrán hacerlo tranquilamente. Incluso pueden suplirse con algunos chips de chocolate o nueces.

Muffins de avena y zanahoria: ingredientes

Para los muffins se necesitarán:

- 300 gramos de zanahoria

- 190 gramos de harina común

- 180 gramos de azúcar

- 100 gramos de avena natural o integral

- 90 gramos de manteca

- 90 mililitros de leche

- 2 huevos

- 2 cucharaditas de polvo de hornear

- 1 cucharadita de sal

Para el crumble se necesitará:

- 80 gramos de azúcar

- 70 gramos de harina común

- 70 gramos de manteca

- 1/4 de cucharadita de canela

- 1/4 de cucharadita de sal

Muffins húmedos de zanahoria y avena: paso a paso

Para los muffins

1. Con un batidor o batidora eléctrica, batí la manteca a temperatura ambiente casi derretida con el azúcar. Agregá el aceite y repetí.

2. Agregá los huevos y batí hasta que aclaren su color y se vea espumoso. Si estás usando una batidora de pedestal, recordá detenerte de a ratos para raspar los lados y la base con una espátula.

3. Añadí la leche, el polvo de hornear, las zanahorias peladas y ralladas, la avena, la sal y la canela, y dale una buena mezclada. Se va a ver cortada la masa en este momento, pero con la harina se salva.

4. Agregá la harina y mezclá con espátula hasta que esté todo bien distribuido.

5. Poné los envoltorios de papel dentro de tu molde de muffins.

6.Llená los envoltorios dejando 2 milímetros sin cubrir.

Para el crumble

1. Poné todo en el bowl –la manteca debe estar casi derretida pero a temperatura ambiente– y mezclá con las manos.

2. Pellizcá la manteca con los otros ingredientes hasta que no sientas pedazos grandes.

3. Con cuidado, poné una buena cantidad del crumble sobre cada muffin.

4. Hornealos entre 20 y 25 minutos a 180 °C o hasta que pinches con un palito o cuchillo y salga seco.

5. Dejá que se enfríen y después podrás servirlos.

