Menú saludable de siete días: cómo comer bien sin gastar de más

Un plan semanal que incluye alimentos de todos los grupos.

Hace 51 Min

Tener un menú semanal variado es importante para nuestra salud. Estas opciones incluyen alimentos de todos los grupos por lo que son comidas ricas en nutrientes. Un menú variado asegura un consumo adecuado de vitaminas, minerales, proteínas, grasas saludables y carbohidratos.

Además, es una sugerencia de menú que acepta modificaciones para hacerlo más conveniente o personalizado. Son comidas para las que no se requiere un abultado presupuesto, por lo que este menú también ayuda a ahorrar.

Menú semanal saludable y económico

Día 1

Almuerzo: carne con vegetales de todos los colores crudos y/o cocidos al vapor + una papa hervida.

Cena: vegetales de todos los colores crudos y/o cocidos al vapor + polenta con salsa de tomate sin fritar.

Día 2

Almuerzo: guiso dietético de mondongo con vegetales de todos los colores cocidos al vapor y arroz integral.

Cena: fideos secos cocidos al dente mezclados con vegetales de todos los colores crudos y/o cocidos al vapor.

Día 3

Almuerzo: cerdo magro con vegetales de todos los colores cocidos al vapor + una batata horneada con papel de aluminio.

Cena: vegetales de todos los colores crudos y/o cocidos al vapor + un choclo y un huevo.

Menú saludable de siete días: cómo comer bien sin gastar de más

Día 4

Almuerzo: pollo sin piel con vegetales de todos los colores cocidos al vapor + trigo burgol u otro cereal.

Cena: vegetales de todos los colores crudos y/o cocidos al vapor + un puñado de legumbres.

Día 5

Almuerzo: carne roja con vegetales de todos los colores cocidos al vapor + un choclo.

Cena: vegetales de todos los colores crudos y/o cocidos al vapor + tres canelones de verduras con salsa de tomate sin fritar.

Día 6

Almuerzo: cerdo magro con vegetales de todos los colores cocidos al vapor + una batata al horno con papel de aluminio.

Cena: vegetales de todos los colores crudos y/o cocidos al vapor + polenta con queso de barra y salsa sin fritar.

Día 7

Almuerzo: pollo sin piel y vegetales de todos los colores cocidos al vapor + arroz integral o quinoa.

Cena: vegetales de todos los colores crudos y/o cocidos al vapor + un puñado de lentejas hervidas.

