Después de asados y picadas, un menú de tres días para desintoxicar el cuerpo y bajar la inflamación

Resumen para apurados
- El nutricionista Chris Ferreira diseñó un menú antiinflamatorio de tres días para desintoxicar el organismo y reducir el malestar estomacal tras los excesos de comida recientes.
- El plan propone comidas livianas, un licuado verde y tés de jengibre, laurel y cúrcuma. Busca revertir la hinchazón y el reflujo causados por la ingesta de alimentos altos en grasa.
- Esta guía fomenta el retorno a hábitos saludables y ofrece una alternativa práctica para que las personas equilibren su organismo y mejoren el bienestar digestivo a largo plazo.
El Mundial fue la excusa perfecta para reunirse y preparar comidas altas en calorías y grasas sin restricciones. Pero la Copa del Mundo acaba de terminar y el malestar estomacal, la inflamación y el reflujo pueden haberse quedado e incluso permanecer por algunos días. Para revertir la situación y recuperar un buen estado de salud, el nutricionista paraguayo Chris Ferreira recomendó un menú semanal antiinflamatorio.
Ferreira, quien estuvo siguiendo de cerca la Copa del Mundo y alentando a la Selección argentina antes y después de cada partido, comparte a diario sus tips para comer mejor. También despeja las dudas de sus seguidores sobre situaciones particulares. La dieta semanal que publicó lleva meses en Internet y miles de visualizaciones, pero siempre sirve para volver a la alimentación saludable.
Menú saludable antiinflamatorio
Aunque el nutricionista paraguayo publicó su dieta con cuatro comidas por día solo para tres días, explicó que el menú del lunes puede repetirse el jueves y, el del martes, puede ser el mismo que el del viernes. También destacó en su explicación un poderoso jugo desintoxicante que se prepara con tres frutas y verduras y que es clave para llevar adelante la dieta toda la semana.
Lunes
- Desayuno: yogur pequeño descremado con probióticos, un huevo duro, un puño de semillas de girasol o calabaza y una fruta como manzana o pera
- Almuerzo: un muslo al horno sin piel, cuatro cucharadas de quinoa, media taza de acelga salteada con un poco de sal y aceite y un licuado verde de kiwi, pepino y apio
- Merienda: tres fetas de queso descremado, una taza de té verde con té de jengibre y una gelatina light pequeña
- Cena: un omelette de dos huevos con tomate y orégano, media taza de zapallo o calabaza al horno o en puré y una ensalada verde con el mismo licuado que para el almuerzo
Martes
- Desayuno: yogur descremado con probióticos, dos cucharadas de avena cruda o cocida, tres fetas de jamón de pollo o queso descremado y una naranja o una pera
- Almuerzo: 200 gramos de atún o cualquier pescado a la plancha, dos cucharadas de arroz integral y tres cucharadas de arvejas verdes con el licuado detox del lunes
- Merienda: una taza de melón y naranja, un puñado de semillas de girasol y calabaza y una gelatina light pequeña
- Cena: un sandwich integral de verdura –lechuga y tomate– con uno o dos huevos y un vaso de licuado detox. Una naranja.
Miércoles
- Desayuno: yogur descremado con probióticos, un revuelto con dos huevos y un puñado de semillas y otro de maní, almendras o nueces.
- Almuerzo: tres albóndigas de carne al horno, media taza de batata y una ensalada de chauchas salteadas con el licuado detox
- Merienda: una taza de banana y naranja picada y una gelatina light pequeña
- Cena: dos patas de pollo hervidas o al horno, sin piel, con ajo y pimienta; ensalada con cuatro cucharadas de arvejas verdes y un tomate con orégano; un jugo detox
Tés antiinflamatorios recomendados por un nutricionista
Para deshinchar el estómago por las mañanas, el profesional recomienda preparar una infusión que se toma antes del desayuno. Para este té antiinflamatorio recomienda usar:
- Jengibre
- Laurel
- Cúrcuma.
Otra opción saludable para combatir el reflujo es el té que se prepara con cáscara de manzana, jengibre y una rodaja de limón. Se toma por las mañanas, dos horas antes de empezar a comer.
Para la noche, después de una cena con mucha grasa o harinas, Ferreira propone una infusión de:
- Canela en rama
- Hojas de laurel
- Pimienta negra
- Una rodaja de limón
Todas estas infusiones se preparan con agua caliente, pero sin hervir y se deja reposar los ingredientes en el agua por cinco minutos antes de colar para obtener el líquido resultante.