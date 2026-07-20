Después de asados y picadas, un menú de tres días para desintoxicar el cuerpo y bajar la inflamación

Menú saludable antiinflamatorio

Aunque el nutricionista paraguayo publicó su dieta con cuatro comidas por día solo para tres días, explicó que el menú del lunes puede repetirse el jueves y, el del martes, puede ser el mismo que el del viernes. También destacó en su explicación un poderoso jugo desintoxicante que se prepara con tres frutas y verduras y que es clave para llevar adelante la dieta toda la semana.