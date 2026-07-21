Cómo hacer fideos integrales en pocos minutos: la receta saludable para sumar a tu menú diario

Por su parte, la nutricionista deportiva Natalie Rizzo rescató la importancia del equilibrio general de la comida y el disfrute a la hora de alimentarse. Para Rizzo, es clave prestar atención al tamaño de la ración y acompañar la preparación con ingredientes frescos y proteicos: "Deberías equilibrarla con proteínas, grasas saludables y verduras". De esta forma, la pasta se transforma en un plato sumamente nutritivo y apto para cualquier menú balanceado.