Cómo hacer fideos integrales en pocos minutos: la receta saludable para sumar a tu menú diario

Resumen para apurados
- La chef Ileana Oertlinger difundió una receta rápida de fideos integrales caseros para promover una opción de alimentación saludable y económica en los hogares argentinos.
- La preparación requiere harina integral, huevo y aceite, y se destaca de la pasta tradicional por conservar la fibra, minerales y proteínas del grano entero sin refinar.
- Especialistas señalan que esta alternativa mejora la salud intestinal y regula la glucemia, consolidándose como una tendencia clave para menús diarios más equilibrados.
La pasta es, sin muchas vacilaciones, uno de los alimentos más versátiles, sencillos y económicos que habitan en los hogares. Reyes indiscutidos de la mesa familiar, los fideos resuelven un almuerzo en pocos minutos y gustan a todos por igual. Sin embargo, en los últimos años, la opción de harina integral ganó un espacio protagónico por sus enormes cualidades nutricionales y su gran sabor.
Elegir pasta integral frente a la tradicional pasta blanca aporta beneficios sustanciales para la salud diaria. Al elaborarse con el grano entero, conserva propiedades que el proceso de refinamiento de la harina blanca suele descartar. Es una fuente fundamental de carbohidratos complejos, proteínas y fibra, además de minerales clave como el hierro, el magnesio y el zinc, ideales para mantener el organismo con energía sostenida durante todo el día.
A diferencia de los carbohidratos refinados, que se digieren con rapidez y pueden provocar picos en los niveles de glucosa e insulina, la pasta integral favorece una digestión más pausada. Su alto contenido de fibra no solo contribuye a estabilizar el azúcar en sangre y a cuidar la flora intestinal, sino que brinda una mayor sensación de saciedad, evitando que terminemos comiendo en exceso.
Los beneficios de la pasta integral, según los especialistas
Sobre la comparación entre variedades, el nutricionista clínico y deportivo Roberto Oliver explicó en el medio Runner's World que "La pasta integral tiene más nutrientes y va a mejorar la flora intestinal porque es más rica en fibra". Asimismo, destacó su impacto en los niveles de energía diaria: "La pasta integral regulará mejor la glucemia, porque la subida será más lenta".
Por su parte, la nutricionista deportiva Natalie Rizzo rescató la importancia del equilibrio general de la comida y el disfrute a la hora de alimentarse. Para Rizzo, es clave prestar atención al tamaño de la ración y acompañar la preparación con ingredientes frescos y proteicos: "Deberías equilibrarla con proteínas, grasas saludables y verduras". De esta forma, la pasta se transforma en un plato sumamente nutritivo y apto para cualquier menú balanceado.
Paso a paso: cómo preparar tallarines caseros integrales
Para poner en práctica todos los beneficios de la harina integral con una preparación súper práctica y llena de sabor, la chef profesional Ileana Oertlinger compartió una propuesta irresistible en su popular cuenta de redes sociales (@cocinaninjaok).
Ingredientes
- Para los tallarines: 200 g de harina integral, 2 huevos y 1 chorrito de aceite.
- Para la salsa de champiñones: 1 cebolla, champiñones, crema de leche (o nata para cocinar), sal y pimienta a gusto.
Para la masa:
1. Integrar la harina integral, los huevos y el chorrito de aceite hasta formar una masa homogénea. Dejar descansar tapada entre 15 y 20 minutos.
2. Dividir la masa en dos partes. Estirar con máquina de pasta o palo de amasar hasta lograr el grosor deseado y cortar los fideos.
3. Cocinar la pasta en abundante agua hirviendo con una pizca de sal.
Para la salsa: En una sartén, dorar los champiñones y sumar la cebolla cortada en brunoise (cubos pequeños). Una vez que la cebolla transparente, incorporar la crema de leche, salpimentar a gusto y cocinar a fuego suave durante unos 10 minutos aproximadamente.
El toque final: Saltear los tallarines recién colados directamente dentro de la sartén con la salsa de champiñones para que se impregnen de todo el sabor y servir calientes.