Menú liviano y sin harinas: tres recetas fáciles para organizar tus comidas de la semana

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Resumen para apurados
- Para responder a la creciente tendencia de reducir las harinas refinadas en Argentina, se difundieron tres recetas sencillas y nutritivas para organizar el menú semanal.
- Estas propuestas (tortilla de zanahoria, panqueques de banana y pizza de coliflor) usan vegetales, huevos y lácteos como base, ofreciendo alternativas saciantes y rápidas.
- Esta tendencia consolida hábitos alimenticios sostenibles que mejoran el valor nutricional de la dieta diaria de forma sencilla y sin recurrir a regímenes restrictivos.
La tendencia de reducir el consumo de harinas refinadas sin recurrir a dietas restrictivas va en aumento. Frente a este escenario, las alternativas sin harinas se consolidaron como una opción atractiva debido a su sencillez, su lista de ingredientes accesibles y su valor nutricional.
Lejos de comprometer el sabor, estas recetas emplean vegetales, huevos y lácteos como base para estructurar platos completos y saciantes. Las siguientes tres propuestas resultan opciones versátiles, ideales tanto para almuerzos livianos y cenas rápidas como para incorporar en las viandas laborales diarias.
Tortilla de zanahoria y quesoIngredientes: Zanahoria rallada finamente, huevos frescos y queso rallado de buena consistencia.
Preparación: En un bol amplio, batí ligeramente los huevos y añadí la zanahoria junto con el queso rallado, condimentando con sal y pimienta a gusto. Volcá la mezcla en una sartén precalentada con un chorrito de aceite, emparejá la superficie y cociná a fuego medio hasta que la base esté firme; luego, dala vuelta con la ayuda de un plato para dorar el otro lado y lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro.
Panqueques de bananaIngredientes: Una banana madura (cuanto más pintitas tenga, más dulce quedará) y dos huevos.
Preparación: Pisá la banana con un tenedor hasta lograr un puré liso y sin grumos, incorporá los huevos y batí enérgicamente hasta obtener una consistencia unificada. Calentá una sartén antiadherente con una pizca de manteca o aceite y volcá la preparación en porciones pequeñas para que sean fáciles de manipular; dalos vuelta con una espátula apenas aparezcan burbujas en la superficie y dejalos un minuto más antes de retirar.
Pizza con base de coliflorIngredientes: Coliflor procesada o rallada cruda (textura similar al arroz), huevo para ligar y queso (mozzarella o queso rallado).
Preparación: Asegurate de escurrir muy bien la coliflor procesada con un paño limpio para eliminar todo el exceso de agua. Mezclala con el huevo, el queso y tus especias favoritas, extendé la masa sobre una placa para horno aceitada dándole forma circular y horneala a temperatura alta hasta que los bordes se vean dorados y crocantes; retirala, agregá la salsa de tomate, más queso o los ingredientes que prefieras, y llevala al horno nuevamente hasta que todo se gratine.
Estas alternativas prueban que se puede comer rico y saludable reduciendo el uso de harinas y eligiendo alimentos más nobles. El secreto principal consiste en adoptar hábitos sostenibles que aporten valor nutricional a la rutina sin que el proceso resulte complejo ni aburrido.
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