Menú liviano y sin harinas: tres recetas fáciles para organizar tus comidas de la semana

Tortilla de zanahoria y queso Ingredientes: Zanahoria rallada finamente, huevos frescos y queso rallado de buena consistencia.

Preparación: En un bol amplio, batí ligeramente los huevos y añadí la zanahoria junto con el queso rallado, condimentando con sal y pimienta a gusto. Volcá la mezcla en una sartén precalentada con un chorrito de aceite, emparejá la superficie y cociná a fuego medio hasta que la base esté firme; luego, dala vuelta con la ayuda de un plato para dorar el otro lado y lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro.

Panqueques de banana Ingredientes: Una banana madura (cuanto más pintitas tenga, más dulce quedará) y dos huevos.

Preparación: Pisá la banana con un tenedor hasta lograr un puré liso y sin grumos, incorporá los huevos y batí enérgicamente hasta obtener una consistencia unificada. Calentá una sartén antiadherente con una pizca de manteca o aceite y volcá la preparación en porciones pequeñas para que sean fáciles de manipular; dalos vuelta con una espátula apenas aparezcan burbujas en la superficie y dejalos un minuto más antes de retirar.

Pizza con base de coliflor Ingredientes: Coliflor procesada o rallada cruda (textura similar al arroz), huevo para ligar y queso (mozzarella o queso rallado).

Preparación: Asegurate de escurrir muy bien la coliflor procesada con un paño limpio para eliminar todo el exceso de agua. Mezclala con el huevo, el queso y tus especias favoritas, extendé la masa sobre una placa para horno aceitada dándole forma circular y horneala a temperatura alta hasta que los bordes se vean dorados y crocantes; retirala, agregá la salsa de tomate, más queso o los ingredientes que prefieras, y llevala al horno nuevamente hasta que todo se gratine.

Estas alternativas prueban que se puede comer rico y saludable reduciendo el uso de harinas y eligiendo alimentos más nobles. El secreto principal consiste en adoptar hábitos sostenibles que aporten valor nutricional a la rutina sin que el proceso resulte complejo ni aburrido.



