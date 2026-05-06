Granola casera: cómo hacer la receta de Maru Botana para un desayuno saludable

Hace tiempo que los desayunos ya no admiten únicamente tostadas con queso y mermelada. Los menús se diversificaron llegando a incluir primeras comidas que se mezclan con preparaciones que algunos considerarían hasta propias del almuerzo. Pero hay una preparación que, llena de nutrientes y con un sabor atractivo, gana cada vez mayor terreno y esa es la granola. Aunque algunas versiones pueden ser altas en azúcares, existen otras, como la receta de la reconocida chef Maru Botana, que se ajusta a las directrices de los especialistas en salud.