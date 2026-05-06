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Granola casera: cómo hacer la receta de Maru Botana para un desayuno saludable

Una manera sencilla de incorporar desayunos deliciosos y saludables es con la granola casera, alta en calidad nutritiva.

Cómo preparar granola casera en pocos pasos. Cómo preparar granola casera en pocos pasos. (Imagen web)
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Maru Botana difundió hoy una receta de granola casera para promover desayunos saludables y evitar ultraprocesados, utilizando ingredientes naturales y técnicas sencillas de cocción.
  • La preparación combina avena, semillas y frutos secos horneados con miel y aceite. El secreto reside en remover la mezcla durante el dorado y dejarla enfriar para asegurar crocantez.
  • La iniciativa refleja la tendencia hacia una alimentación consciente y personalizada. Busca impactar positivamente en la salud diaria al ofrecer alternativas bajas en azúcar.
Resumen generado con IA

Hace tiempo que los desayunos ya no admiten únicamente tostadas con queso y mermelada. Los menús se diversificaron llegando a incluir primeras comidas que se mezclan con preparaciones que algunos considerarían hasta propias del almuerzo. Pero hay una preparación que, llena de nutrientes y con un sabor atractivo, gana cada vez mayor terreno y esa es la granola. Aunque algunas versiones pueden ser altas en azúcares, existen otras, como la receta de la reconocida chef Maru Botana, que se ajusta a las directrices de los especialistas en salud.

La receta de Maru Botana parar preparar tarta de zapallo saludable y sin gluten

La receta de Maru Botana parar preparar tarta de zapallo saludable y sin gluten

En sus redes sociales, Maru Botana se dedica a continuar la labor que realiza fuera del mundo digital. Así compartió una preparación que es “un vicio total”: la granola casera. Se trata de una mezcla horneada con textura crujiente  y que puede variar entre frutos secos, fruta deshidratada, semillas, y otros componentes que componen una dieta saludable.

Sin embargo, algunas recetas pueden resultar en niveles altos de azúcar. Para evitar los ultraprocesados de góndola, la propuesta de Maru —quien recientemente compartió cocina con la actriz Agustina Cherri— se posiciona como una alternativa equilibrada, versátil y, sobre todo, "crocante y perfecta", tal como ella la describe.

Cómo preparar granola casera al estilo de Maru Botana

La clave de esta preparación reside en la técnica del horneado y en la libertad de ingredientes. Según la cocinera, aunque existe una base sugerida, lo importante es mantener la mente abierta para sumar pasas, diferentes frutos secos o el endulzante que se prefiera, logrando así un snack ideal para acompañar el yogur o disfrutar solo.

  • 3 tazas de avena en hojuelas
  • ½ taza de semillas de calabaza
  • 2 cucharadas de sésamo blanco
  • 2 cucharadas de sésamo negro
  • ¼ taza de semillas de girasol
  • ½ taza de nuez pecán
  • ½ taza de pistachos
  • ½ taza de coco en escamas
  • 1 pizca de sal
  • ½ taza de miel
  • ⅓ taza de aceite (puede ser de coco u oliva suave)

2. Incorporar la miel y el aceite. Mezclar con paciencia hasta que todos los ingredientes secos queden bien impregnados y la preparación esté integrada.

3. Extender la mezcla sobre una placa para horno cubierta con papel manteca, papel aluminio o una plancha de silicona (silpat). Es fundamental distribuirla de manera uniforme.

4. Hornear a una temperatura de entre 160°C y 170°C durante aproximadamente 20 a 25 minutos. Es vital abrir el horno a mitad de cocción para remover la granola; esto garantiza un dorado parejo y evita que se quemen las semillas.

5. Una vez fuera del horno, dejar enfriar por completo antes de envasar. Este paso es el secreto para lograr esa textura crocante tan característica.

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