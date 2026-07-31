Meloni evalúa suspender la libre circulación con España por la crisis migratoria en Ceuta

Resumen para apurados
- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció este jueves que evalúa suspender el espacio Schengen con España debido a la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
- Entre 2.000 y 3.000 personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos, generando una emergencia social. Italia criticó la política de Pedro Sánchez por favorecer el tráfico irregular.
- De concretarse, la medida elevaría la tensión en la Unión Europea y sentaría un precedente de restablecimiento de controles fronterizos para frenar la inmigración ilegal.
La crisis migratoria en Ceuta continúa escalando y ya genera repercusiones políticas en toda Europa. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció este jueves que su Gobierno analiza la posibilidad de suspender el espacio Schengen con España, una medida excepcional que implicaría restablecer controles fronterizos entre ambos países.
La dirigente italiana justificó la iniciativa por la llegada masiva de migrantes marroquíes al enclave español ubicado en el norte de África y aseguró que la inmigración irregular representa una amenaza para la seguridad de las fronteras europeas.
Qué dijo Giorgia Meloni sobre la crisis en Ceuta
A través de sus redes sociales, Meloni sostuvo que las imágenes provenientes de Ceuta reflejan la gravedad de la situación.
"Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas", afirmó.
La premier indicó que mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, para analizar la situación y evaluar posibles respuestas.
"Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", señaló.
Meloni reiteró además que su Gobierno mantendrá una política de endurecimiento frente a la inmigración irregular.
"Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro. Defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este gobierno", expresó.
Italia cuestionó la política migratoria de España
El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, respaldó públicamente la postura de Meloni y lanzó fuertes críticas al Gobierno del presidente Pedro Sánchez.
Según sostuvo, la política migratoria española habría favorecido el incremento de los flujos migratorios hacia la Unión Europea.
"La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", afirmó Tajani.
El canciller también cuestionó la decisión del Ejecutivo español de otorgar la ciudadanía a cientos de miles de inmigrantes, al considerar que esa medida incentiva el accionar de las redes de tráfico de personas.
Qué es el espacio Schengen
El espacio Schengen es el acuerdo que permite la libre circulación de personas entre la mayoría de los países de la Unión Europea sin necesidad de realizar controles migratorios en las fronteras internas.
El sistema nació con la firma del Acuerdo de Schengen, suscripto en 1985 en la localidad luxemburguesa del mismo nombre.
Actualmente permite que millones de personas viajen diariamente entre distintos países europeos sin presentar pasaporte, aunque contempla la posibilidad de restablecer controles fronterizos de manera temporal cuando existan amenazas para la seguridad o situaciones excepcionales.
La crisis migratoria en Ceuta
La propuesta italiana llega en medio de una de las mayores crisis migratorias registradas en Ceuta desde 2021.
Durante la última semana, cerca de 2.000 migrantes llegaron a nado desde Marruecos hasta el enclave español, mientras que las autoridades locales declararon una "emergencia humanitaria y social" por el colapso de los servicios de asistencia.
La presión migratoria obligó al Gobierno español a desplegar efectivos militares para reforzar la seguridad en la frontera y acelerar las devoluciones de quienes ingresaron de forma irregular.
La política migratoria de Meloni
Desde su llegada al poder, Giorgia Meloni convirtió el control de la inmigración irregular en uno de los ejes centrales de su gestión.
En junio de este año obtuvo un importante respaldo político cuando el Parlamento Europeo aprobó un nuevo reglamento que endurece la política migratoria comunitaria y habilita la creación de centros de repatriación de inmigrantes fuera del territorio de la Unión Europea.
La medida abrió la puerta a iniciativas como los centros impulsados por Italia en Albania, destinados a gestionar procesos de devolución de migrantes antes de su eventual ingreso al territorio europeo.