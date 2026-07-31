Entre 2.000 y 3.000 migrantes cruzaron la frontera de España en Ceuta

La crisis humanitaria desatada ayer en Ceuta volvió a colocar a España en el centro del debate migratorio europeo. En apenas unas horas, alrededor de 2.000 migrantes lograron cruzar la frontera entre Marruecos y el enclave español, en uno de los episodios de presión migratoria más graves registrados en la ciudad autónoma. La llegada masiva desbordó la capacidad de acogida local y obligó a activar un operativo de emergencia sin precedentes recientes.
Distintos medios consignaron que hubo al menos nueve personas fallecidas durante los intentos de cruce hacia Ceuta, principalmente por ahogamiento o incidentes en el mar
Los migrantes, en su mayoría marroquíes y argelinos, ingresaron por distintos puntos fronterizos, tanto por tierra como bordeando espigones costeros y sectores del perímetro marítimo. Familias completas, jóvenes solos y menores de edad avanzaron hacia territorio español en busca de refugio, asistencia o una oportunidad de continuar viaje hacia otros países europeos. Las imágenes de personas exhaustas, muchas de ellas mojadas y sin abrigo, reflejaron rápidamente la dimensión humanitaria de la crisis.
Decisión
Durante las primeras horas, las fuerzas de seguridad españolas intentaron contener la situación con recursos policiales ordinarios. Sin embargo, la magnitud del flujo migratorio superó las previsiones iniciales. Tras nueve horas consecutivas de llegadas masivas, el Gobierno español ordenó la intervención del Ejército, que desplegó efectivos para colaborar en tareas de control fronterizo, apoyo logístico y asistencia humanitaria básica. Los militares trabajaron junto a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los servicios de emergencia para restablecer el orden y atender a miles de personas concentradas en instalaciones improvisadas.
Los centros de recepción quedaron rápidamente saturados. Organizaciones humanitarias advirtieron sobre la falta de camas, alimentos, atención médica y espacios adecuados para menores no acompañados. También alertaron sobre el riesgo sanitario derivado de la aglomeración y de la exposición prolongada al frío y la humedad. Varias entidades reclamaron una respuesta coordinada entre España, Marruecos y la Unión Europea para garantizar protección internacional y evitar vulneraciones de derechos humanos.
La escena que describió el diario El País de España desde Ceuta expone la dimensión humana de la crisis. En la calle que asciende hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), los jóvenes africanos improvisan refugios para protegerse del sol en las cunetas y las laderas del cerro. “Cuelgan su ropa de las ramas de los árboles y las bolsas de plástico se acumulan en el terreno, mientras decenas de migrantes esperan, comen cuando pueden y duermen a la intemperie. Algunos juegan al fútbol y otros, exhaustos, permanecen sentados contra los muros, con la mirada perdida”, se escribió.
Reacciones
La crisis provocó una inmediata reacción política en Europa. Bruselas expresó su apoyo a España como frontera exterior de la Unión y convocó reuniones de urgencia para evaluar medidas de cooperación y refuerzo fronterizo. Diversos gobiernos europeos insistieron en la necesidad de combinar control migratorio con mecanismos de solidaridad y reubicación, mientras crecían las presiones para revisar los acuerdos con Marruecos en materia de vigilancia fronteriza.
En paralelo, el episodio abrió un nuevo frente diplomático con Estados Unidos. Voceros y analistas vinculados a la administración estadounidense acusaron a las políticas del gobierno español de haber enviado señales de excesiva flexibilidad frente a la inmigración irregular, lo que -según esa visión- habría contribuido a incentivar los movimientos masivos hacia Ceuta. Desde Madrid rechazaron esas críticas y defendieron que la situación responde a factores complejos, entre ellos la inestabilidad regional, las dificultades económicas en el norte de África y las redes de tráfico de personas.
El rol de los grupos de mensajería y de las redes sociales
Los medios españoles El Mundo y El País informaron que algunos agentes y militares desplegados en Ceuta observaron que varios migrantes, una vez en territorio español, encendían sus teléfonos móviles y enviaban mensajes o realizaban llamadas a otras personas en Marruecos. Según el relato citado por El Mundo, uno de esos mensajes habría sido simplemente: “Venid”. La hipótesis es que esa comunicación funcionó como una señal para animar a otros a intentar el cruce mientras la frontera estaba desbordada. Otras fuentes indicaron que existían grupos de mensajería y redes sociales utilizados para compartir información sobre horarios, zonas con menor vigilancia y posibilidades de entrada. Se mencionó la existencia de esos canales de coordinación informal entre migrantes y traficantes.
La situación generó escenas de gran tensión. Equipos de rescate, Guardia Civil y servicios de emergencia trabajaron para auxiliar a personas exhaustas, muchas de ellas menores de edad. Aunque las autoridades evitaron ofrecer un balance definitivo durante las primeras jornadas, se reportaron víctimas fatales y varios heridos, principalmente por ahogamientos, hipotermia y accidentes ocurridos durante los intentos de cruce por mar. Las organizaciones humanitarias alertaron además sobre el riesgo sanitario derivado del hacinamiento en los centros de recepción improvisados.