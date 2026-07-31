Entre 2.000 y 3.000 migrantes cruzaron la frontera de España en Ceuta

El rol de los grupos de mensajería y de las redes sociales

Los medios españoles El Mundo y El País informaron que algunos agentes y militares desplegados en Ceuta observaron que varios migrantes, una vez en territorio español, encendían sus teléfonos móviles y enviaban mensajes o realizaban llamadas a otras personas en Marruecos. Según el relato citado por El Mundo, uno de esos mensajes habría sido simplemente: “Venid”. La hipótesis es que esa comunicación funcionó como una señal para animar a otros a intentar el cruce mientras la frontera estaba desbordada. Otras fuentes indicaron que existían grupos de mensajería y redes sociales utilizados para compartir información sobre horarios, zonas con menor vigilancia y posibilidades de entrada. Se mencionó la existencia de esos canales de coordinación informal entre migrantes y traficantes.