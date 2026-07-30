El uno por uno de Atlético Tucumán: Leandro Díaz fue la gran figura en el triunfo ante Central Córdoba

La victoria por 2-0 frente a Central Córdoba en el Madre de Ciudades no solo confirmó el buen momento de Atlético Tucumán fuera de casa, sino que también reflejó el valor del orden táctico y la eficacia en los momentos claves del partido. Con la solidez defensiva como bandera y una actuación determinante en ataque, el equipo de Julio César Falcioni supo sufrir cuando el trámite lo exigió y golpeó con precisión en el complemento. A continuación, el análisis individual de cada uno de los futbolistas de Atlético en tierra santiagueña: