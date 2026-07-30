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El uno por uno de Atlético Tucumán: Leandro Díaz fue la gran figura en el triunfo ante Central Córdoba

Con un doblete del "Loco", el equipo de Julio César Falcioni se impuso 2-0 en Santiago del Estero, con otro buen rendimiento de la dupla de centrales y del mediocampista central.

FIGURA. Leandro Díaz se llevó todos los elogios. Gracias a su doblete, Atlético Tucumán se trajo los tres puntos de su visita a Santiago del Estero.
FIGURA. Leandro Díaz se llevó todos los elogios. Gracias a su doblete, Atlético Tucumán se trajo los tres puntos de su visita a Santiago del Estero. LA GACETA / DIEGO ARÁOZ
30 Julio 2026

La victoria por 2-0 frente a Central Córdoba en el Madre de Ciudades no solo confirmó el buen momento de Atlético Tucumán fuera de casa, sino que también reflejó el valor del orden táctico y la eficacia en los momentos claves del partido. Con la solidez defensiva como bandera y una actuación determinante en ataque, el equipo de Julio César Falcioni supo sufrir cuando el trámite lo exigió y golpeó con precisión en el complemento. A continuación, el análisis individual de cada uno de los futbolistas de Atlético en tierra santiagueña:

Atlético Tucumán le ganó a Central Córdoba porque Falcioni nunca se conformó con el empate

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Luis Ingolotti (7)

Volvió a ser clave para mantener la valla invicta por cuarto partido consecutivo. Le dio seguridad al equipo cada vez que lo necesitó.

Maximiliano Villa (6)

Al principio tuvo dificultades con el delantero rival de su lado, pero se acomodó. No gravitó demasiado en ataque, pero jugó simple y fue ordenado, sin sobresaltos.

Clever Ferreira (7)

Ganó muchísimos duelos aéreos y despejó muchas pelotas. Su gran rendimiento explica gran parte de la muy buena tarea defensiva del equipo.

Luciano Vallejo (6)

Volvió a acompañar bien la tarea del paraguayo. No perdió duelos importantes y ayudó firmemente al equipo para aguantar el resultado.

Ignacio Galván (7)

Muy firme en defensa y una amenaza seria al pasar al ataque. Hizo una gran jugada en el primer tiempo que casi termina en gol de cabeza.

Las claves tácticas del triunfo de Atlético Tucumán: cómo Falcioni le ganó la partida a Domínguez

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Leonel Vega (7)

Volvió a ser una pieza clave para el equilibrio y el orden del equipo en la mitad de la cancha, logrando recuperar muchísimas pelotas.

Renzo Tesuri (6)

No logró gravitar lo suficiente en el ataque del equipo, pero funcionó constantemente como una gran rueda de auxilio en defensa.

Lautaro Godoy (6)

No deslumbró, pero siempre las pide a todas. Aportó gran despliegue sin pelota, y estuvo algo más claro en la segunda mitad, cerrando así un buen partido.

Franco Nicola (5)

Fue el punto más flojo. Aporta despliegue y marca, pero casi no participó del juego y el equipo verdaderamente necesita más de él.

Ramiro Ruiz Rodríguez (6)

Se lo notaba impreciso y no estaba teniendo un buen partido, pero terminó siendo determinante con su asistencia en el primer gol.

Leandro Díaz (8)

Terminó siendo absolutamente determinante en el desarrollo del partido al lograr convertir los dos goles para la victoria del equipo.

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Gabriel Compagnucci (-)

Ingresó faltando nueve minutos por Tesuri para darle aire al mediocampo. No desentonó y mostró gran ímpetu.

Kevin Ortiz (-)

Entró para ayudar en la marca cuando el rival se venía. No pasó grandes sobresaltos.

Julián Fernández (-)

El primero de los refuerzos en debutar. Prácticamente no tuvo participación, saltó a la cancha cuando ya se jugaba tiempo de descuento.

Manuel Brondo (-)

Falcioni lo metió para hacer pasar el reloj. El delantero no tuvo chances de hacer nada.

Rodrigo Granillo (-)

Al igual que Brondo y Fernández, entró cuando restaban pocos segundos. Sin embargo, el juvenil no olvidará esta noche en Santiago del Estero, ya que fue su debut absoluto en Primera División.

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