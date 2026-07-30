La probable formación de Atlético Tucumán para visitar a Central Córdoba

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán visitará hoy a las 21:15 a Central Córdoba en Santiago del Estero por la segunda fecha del Torneo Clausura, con dos cambios en su alineación.
- Tras habilitarse los pases, el DT Julio César Falcioni incluirá a Ignacio Galván y Ramiro Ruiz Rodríguez como titulares, tras igualar sin goles en el debut del torneo.
- El encuentro definirá la consolidación del esquema de Falcioni y podría marcar el debut del refuerzo Julián Fernández, quien ocupará un lugar en el banco de suplentes.
Atlético Tucumán visitará esta noche a Central Córdoba, desde las 21.15, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Para el encuentro, Julio César Falcioni realizaría dos modificaciones respecto del equipo que igualó sin goles frente a Independiente Rivadavia.
El entrenador mantendría el esquema 4-5-1 utilizado en el debut, aunque recuperaría una pieza importante en la defensa y modificaría el sector izquierdo del medio campo debido a la ausencia de Nicolás Laméndola.
Galván regresará al lateral izquierdo
Ignacio Galván pudo ser registrado ante la AFA después del levantamiento de la inhibición que pesaba sobre el club y volverá directamente a la formación titular.
El defensor ocupará el lugar de Ramiro Paunero, quien había debutado en Primera División ante la “Lepra” debido a que Galván no estaba habilitado. De esta manera, Falcioni recuperará al lateral que terminó el primer semestre dentro del equipo principal.
Ruiz Rodríguez reemplazaría a Laméndola
La segunda modificación se produciría en la mitad de la cancha. Ramiro Ruiz Rodríguez ingresaría por Nicolás Laméndola, quien no formó parte de la delegación y permaneció en Tucumán mientras intenta resolver su continuidad.
Ante ese escenario, Ruiz Rodríguez sería el encargado de ocupar el carril izquierdo.
Fernández podría debutar
Julián Fernández, primer refuerzo del mercado de pases, también fue habilitado y ocuparía un lugar en el banco de suplentes por primera vez. El volante de 31 años podría sumar sus primeros minutos oficiales durante el complemento.
La probable formación de Atlético Tucumán
La probable formación sería con Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola y Ramiro Ruiz Rodríguez; Leandro Díaz.