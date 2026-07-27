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Alexis Canelo llegó a Tucumán para firmar su contrato con Atlético

El delantero arribó acompañado por su representante y en las próximas horas se realizará los estudios médicos antes de convertirse oficialmente en refuerzo.

LLEGADA. Alexis Canelo, en el centro, arribó a Tucumán acompañado por su representante, Pablo Cáceres, ex defensor del “Decano”. A la derecha, José Luis Medina, integrante de la secretaría técnica del club.
LLEGADA. Alexis Canelo, en el centro, arribó a Tucumán acompañado por su representante, Pablo Cáceres, ex defensor del “Decano”. A la derecha, José Luis Medina, integrante de la secretaría técnica del club.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El delantero Alexis Canelo llegó este lunes a Tucumán para hacerse la revisión médica y firmar su contrato como nuevo refuerzo de Atlético Tucumán a pedido de Falcioni.
  • El atacante tucumano llega con el pase en su poder tras jugar en Puebla de México y arriba junto a su representante Pablo Cáceres, exdefensor del club "Decano".
  • Su llegada aporta versatilidad ofensiva y experiencia al plantel de Julio César Falcioni, con quien ya trabajó en Quilmes, sumando un refuerzo clave para el torneo.
Resumen generado con IA

Alexis Canelo ya se encuentra en Tucumán para completar los últimos pasos antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador de Atlético Tucumán. El delantero, de 34 años, arribó este lunes a la provincia acompañado por su representante, Pablo Cáceres, ex defensor del “Decano”, y en las próximas horas se someterá a los estudios médicos correspondientes.

Al llegar, el atacante fue recibido por José Luis Medina, integrante de la secretaría técnica del club, quien acompañará al futbolista durante los trámites previos a la firma de su contrato. Una vez superada la revisión médica, Canelo formalizará su vínculo y se transformará en la segunda incorporación del equipo dirigido por Julio César Falcioni.

Una de las particularidades de su llegada fue la presencia de Cáceres, quien conoce bien la institución de 25 de Mayo y Chile. El ex defensor paraguayo vistió la camiseta de Atlético entre 2014 y 2017 y formó parte de una etapa importante para el club. Ahora regresó a la provincia en su función de representante del delantero tucumano.

Canelo no participó de la práctica matutina que el plantel realizó en el complejo de Ojo de Agua. Su incorporación a los entrenamientos dependerá de la finalización de los estudios médicos y de la firma del acuerdo con la institución.

El atacante llegará con el pase en su poder después de su última experiencia en Puebla de México. Será el segundo refuerzo del mercado, luego de Julián Fernández, volante de 31 años que se incorporó a préstamo desde Palestino de Chile.

Nacido en Tucumán y criado en Alderetes, Canelo regresará a su provincia después de desarrollar gran parte de su carrera lejos de ella. Puede desempeñarse como centrodelantero, por ambos costados del ataque o como mediapunta, una versatilidad que ampliará las variantes ofensivas de Falcioni.

Además, el futbolista volverá a trabajar con el entrenador que ya lo dirigió en Quilmes durante 2015. Con su llegada, Atlético cubrirá una de las prioridades que el cuerpo técnico había señalado al inicio del mercado: sumar experiencia y alternativas en el frente ofensivo.

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