Las claves tácticas del triunfo de Atlético Tucumán: cómo Falcioni le ganó la partida a Domínguez

La victoria de Atlético Tucumán sobre Central Córdoba en Santiago del Estero no se explica únicamente por la contundencia de su goleador, sino por la lectura que el equipo realizó de los tiempos y la capacidad de cambiar la postura en pleno trámite de partido. En el estreno de un entrenador “lírico” como Sebastián Domínguez en el “Ferroviario”, el “Decano” de Julio César Falcioni le dio una lección de pragmatismo: supo estar firme cuando el partido pedía orden y apretó el acelerador cuando detectó las grietas del contrincante.