Atlético Tucumán le ganó a Central Córdoba porque Falcioni nunca se conformó con el empate

El próximo desafío será frente a Huracán y después llegará Sarmiento, otro rival directo en la lucha por la permanencia. Pero eso se afrontará con otra impronta. Con la confianza de un equipo que en el Madre de Ciudades dio a luz a su primera victoria del torneo. Y con la certeza de un entrenador que, a partir de ese gesto de fastidio, le mostró al mundo “decano” que, pese a su pragmatismo, su ambición está intacta y el equipo puede soñar.