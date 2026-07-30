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¿Es el clásico del Norte? Qué piensan los hinchas de Central Córdoba sobre la rivalidad con Atlético Tucumán

La cercanía entre Tucumán y Santiago alimenta una rivalidad que genera opiniones encontradas. En una cosa sí hubo acuerdo: enfrentar a Atlético siempre tiene un sabor especial.

POCA GENTE. La convocatoria en el Madre de Ciudades no reflejó la importancia que algunos hinchas santiagueños le dan al cruce con Atlético Tucumán.
POCA GENTE. La convocatoria en el Madre de Ciudades no reflejó la importancia que algunos hinchas santiagueños le dan al cruce con Atlético Tucumán. LA GACETA / DIEGO ARÁOZ
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas de Central Córdoba debaten si el cruce contra Atlético Tucumán en Santiago del Estero es el clásico del Norte, tras una baja asistencia al estadio.
  • El debate surge por la cercanía geográfica y antecedentes desde los años 80, aunque el partido se jugó sin público visitante y con opiniones divididas sobre su relevancia.
  • Aunque la prioridad actual son los puntos de la tabla, la rivalidad busca consolidarse en Primera División como el enfrentamiento representativo del fútbol del norte.
Resumen generado con IA

La cantidad de hinchas que asistieron al estadio Madre de Ciudades para ver el duelo entre Central Córdoba y Atlético Tucumán no corresponde con la carga simbólica que la mayoría de los santiagueños le adjudican a este partido. El espectacular recinto deja lucir sus butacas de colores porque son pocos los fanáticos que se acercaron al estadio. Aunque, paradójicamente, sí hubo previa y caravana: los hinchas se trasladaron desde el Alfredo Terrera, su hogar, hasta el lugar del partido entre cánticos y bombos, porque ellos mismos dicen que se juega “el clásico del norte”.

Esa contradicción tiene que ver, tal vez, con las opiniones divididas. Basta con caminar unos metros por los alrededores del estadio para descubrir que esa denominación no genera unanimidad. Para algunos, el enfrentamiento ya merece ese rótulo por la cercanía entre las provincias y por los cruces de los últimos años en Primera División. Para otros, todavía le falta historia para compararse con los clásicos tradicionales del fútbol santiagueño. Lo que nadie discute es que enfrentar al “Decano” está lejos de ser un partido más.

“Siempre se lo caracterizó como el clásico del norte y eso ya forma parte de la historia. Hay una gran rivalidad, así que todos queremos ganar”, aseguró Santiago Prieto, de 65 años. El hincha ferroviario explicó que el “Decano” se ganó ese lugar por su recorrido en la máxima categoría. “Atlético es un grande del norte, tiene una trayectoria importante y se ganó el respeto de todos”, agregó.

Una mirada similar aportó Horacio Juárez, de 70 años, un simpatizante que sigue a Central Córdoba desde hace décadas. “Entre Santiago y Tucumán siempre hubo rivalidad, pero creo que es algo normal dentro del fútbol. Es lo lindo, lo que le da sabor a estos partidos. No significa que sea una guerra”, sostuvo. “Quizás todavía le falte para ser considerado un clásico tradicional, pero hoy podría ser el clásico del norte. Los equipos de Salta y Jujuy no están en Primera y en este momento Santiago y Tucumán representan al norte en la máxima categoría”, remarcó.

No todos, sin embargo, colocan a este partido por encima de la actualidad deportiva. “No es un partido más. Creo que es importante y puede considerarse una especie de mini clásico, pero hoy lo principal es ganar por la situación en la tabla. Los puntos son más importantes que cualquier otra cosa”, afirmó Facundo Martínez. “No da lo mismo jugar contra Sarmiento o contra un equipo de Buenos Aires que enfrentar a Atlético. Hay una rivalidad histórica entre santiagueños y tucumanos, así que el partido tiene algo especial”, señaló.

El debate también llegó a las tribunas. Mientras algunos lamentaron que el partido volviera a jugarse sin público visitante, otros prefieren que las restricciones continúen. “No me gustaría que hoy hubiera visitantes. Primero, porque no me gusta que vengan a nuestro estadio, a nuestra casa. Y además me parece injusto que ellos puedan venir cuando nosotros después no tenemos entradas para ir a Tucumán”, expresó Facundo.

En cambio, Horacio opinó exactamente lo contrario. “Me gustaría que hubiera hinchas visitantes. También nos gustaría poder ir a Tucumán y llevar tres mil personas. Me gusta el fútbol con las dos hinchadas, aunque lamentablemente hoy no se pueda dar”, afirmó.

La cercanía geográfica también aparece como una explicación recurrente. “La rivalidad entre el santiagueño y el tucumano siempre va a existir. Por eso, se juegue acá o en Tucumán, siempre será un partido importante”, aseguró Alejandro, de 35 años. “No es un partido más. Cuando aparece Atlético, uno piensa que hay que ganarlo”, dijo.

Los mayores, en tanto, aseguran que esta historia no comenzó con la llegada de ambos clubes a Primera División. “Siempre hubo rivalidad con los tucumanos. Esto viene, por lo menos, desde los años 80. Para nosotros siempre fue especial ganarles”, recordó Juan Domingo, de 74 años. “Antes la hinchada iba y venía. Hubo muchas peleas y problemas en la ruta. Por eso hoy no vienen los visitantes”.

Mientras la voz del estadio anuncia que juega “el más grande del norte” o “el primer grande del interior”, las opiniones en las tribunas vacías cambian, los argumentos son distintos y hasta la definición del partido genera discusión. Algunos lo llaman clásico; otros prefieren hablar de una rivalidad regional. Sin embargo, todos coinciden en que Atlético no es un rival más. Quizás por eso la postal del Madre de Ciudades resulte tan contradictoria: las tribunas dejaron demasiadas butacas a la vista, pero en las voces de los hinchas el partido pareció mucho más grande que la convocatoria. La multitud estuvo ausente en el estadio; la rivalidad, en cambio, se hizo sentir desde la previa.

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