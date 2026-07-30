¿Es el clásico del Norte? Qué piensan los hinchas de Central Córdoba sobre la rivalidad con Atlético Tucumán

Mientras la voz del estadio anuncia que juega “el más grande del norte” o “el primer grande del interior”, las opiniones en las tribunas vacías cambian, los argumentos son distintos y hasta la definición del partido genera discusión. Algunos lo llaman clásico; otros prefieren hablar de una rivalidad regional. Sin embargo, todos coinciden en que Atlético no es un rival más. Quizás por eso la postal del Madre de Ciudades resulte tan contradictoria: las tribunas dejaron demasiadas butacas a la vista, pero en las voces de los hinchas el partido pareció mucho más grande que la convocatoria. La multitud estuvo ausente en el estadio; la rivalidad, en cambio, se hizo sentir desde la previa.