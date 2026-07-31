Rusherking habló de éxito y legado en Tucumán: “Mi mayor logro es poder mantener a mi familia”

El cantante santiagueño Thomas Nicolás Tobar, conocido artísticamente como Rusherking, fue el encargado de cerrar el encuentro organizado por la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE). En una conversación con Julián Losardo, director ejecutivo de la organización, recorrió su historia: desde sus comienzos en el freestyle hasta convertirse en uno de los referentes de la escena urbana argentina.