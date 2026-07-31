Rusherking habló de éxito y legado en Tucumán: “Mi mayor logro es poder mantener a mi familia”
El cantante santiagueño cerró Liderando Futuro 2026, el encuentro organizado por UNAJE en el Hotel Sheraton Tucumán. En una charla con Julián Losardo, habló de sus comienzos, los prejuicios sobre la música urbana y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo.
Resumen para apurados
- El cantante Rusherking cerró el evento Liderando Futuro 2026 de UNAJE en el Hotel Sheraton Tucumán para reflexionar sobre su carrera, el éxito y el valor de la familia.
- En una charla con Julián Losardo, el artista repasó sus inicios en el freestyle santiagueño y el impulso de las redes para romper prejuicios sobre la música urbana.
- Su mensaje redefinió el éxito priorizando lo humano sobre los números, marcando una guía sobre la identidad propia para futuros emprendedores en un contexto tecnológico.
El último tramo de Liderando Futuro 2026 tuvo un cambio de ritmo. Después de una jornada atravesada por debates sobre inteligencia artificial, competitividad y nuevas formas de liderazgo, el escenario del Hotel Sheraton Tucumán se transformó: las luces apuntaron a Rusherking y los celulares comenzaron a levantarse desde las primeras filas.
El cantante santiagueño Thomas Nicolás Tobar, conocido artísticamente como Rusherking, fue el encargado de cerrar el encuentro organizado por la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE). En una conversación con Julián Losardo, director ejecutivo de la organización, recorrió su historia: desde sus comienzos en el freestyle hasta convertirse en uno de los referentes de la escena urbana argentina.
Con humor, recordó incluso el origen de su nombre artístico. “La verdad es que no sé cómo se me ocurrió en ese momento. En Santiago empecé a probar con todo y después quedó Rusher”, contó entre risas.
“Siempre el objetivo fue transmitir, no competir con nadie”
Pero la charla rápidamente se transformó en una reflexión sobre el camino recorrido. Rusherking recordó sus primeros pasos en Santiago del Estero, cuando grababa canciones en su casa y buscaba una forma de transmitir algo a través de la música.
“Al principio no tenía quizás un peso y mi papá me ayudó con una boleta, me juntaba de la escuela y todo para poder armar el estudio en mi casa”, relató. Desde ese momento, aseguró, tuvo una motivación clara: “Siempre el objetivo fue transmitir, nunca lo hice por competir con alguien o alcanzar a otro”.
Una generación marcada por las redes y la pandemia
Durante la entrevista, Losardo repasó la dimensión que alcanzó su carrera: millones de oyentes mensuales, miles de millones de reproducciones y presentaciones ante grandes públicos. Para el músico, ese crecimiento estuvo atravesado por un cambio generacional impulsado por las redes sociales y la pandemia.
“Llegamos como de forma inconsciente en un momento del mundo y de la Argentina en el que era algo nuevo. Fue una explosión a través mía y de mis colegas”, explicó.
“Mi camino es siempre ser como soy”
En el eje de Legado, que marcó la última parte de Liderando Futuro, Rusherking habló sobre la importancia de conservar la identidad propia en un contexto de cambios constantes y nuevas tecnologías.
“Mi camino es siempre ser como soy. No moví nada de mi personalidad ni di nada que no piense”, afirmó. Para el artista, en una época atravesada por la inteligencia artificial y la superficialidad, lo que más valor tiene sigue siendo lo humano.
Romper prejuicios y medir el éxito de otra manera
También se refirió a los prejuicios que todavía existen sobre la música urbana y dejó un mensaje para quienes buscan desarrollar sus propios proyectos. “No tiene que haber un prejuicio sobre lo que podés hacer. Teniendo la edad que tengas, podés hacerlo de todas formas”, sostuvo.
Hacia el final de la conversación, el cantante habló del significado del éxito más allá de los números y los escenarios. “Lo que más contento me pone es que en todas las cosas me acompaña mi familia. Poder mantener a mi familia, que no les falte nada, esas cosas para mí son los logros más grandes”, expresó.
Con esa mirada más personal, Rusherking cerró una jornada que había comenzado con preguntas sobre tecnología y terminó con una idea que atravesó todas las exposiciones de Liderando Futuro 2026: detrás de cada proyecto, empresa o logro, siempre hay personas.