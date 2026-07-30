Mariana Schoua les habló a los empresarios en Unaje: “Cuando hablamos de competitividad, competimos por talento”

La reflexión estuvo atravesada por su propia trayectoria. Con más de tres décadas de experiencia en el sector energético, Schoua es actualmente directora ejecutiva de la empresa, y, desde este año, la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham). Antes ocupó cargos directivos en Dominion Energy, Duke Energy Argentina y Orazul Energy. Es contadora pública egresada de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Administración del Mercado de Energía Eléctrica y Gas Natural del ITBA y realizó estudios de liderazgo estratégico en la Universidad de Carolina del Norte.