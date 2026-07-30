Mariana Schoua les habló a los empresarios en Unaje: “Cuando hablamos de competitividad, competimos por talento”
La CEO de Aconcagua Energía Generación y presidenta de AmCham Argentina participó de Liderando Futuro 2026, donde defendió la importancia de desarrollar el talento en todo el país, fortalecer el liderazgo joven y construir un país más competitivo.
Resumen para apurados
- Mariana Schoua, presidenta de AmCham, pidió en el evento Liderando Futuro 2026 en Tucumán generar condiciones federales para impulsar el desarrollo económico del país.
- Durante la jornada de la UNAJE ante 700 empresarios, la ejecutiva enfatizó que los recursos y el talento no bastan si las oportunidades siguen concentradas en pocas regiones.
- La propuesta busca integrar inteligencia artificial, fortalecer el liderazgo joven y femenino, y asegurar que el crecimiento empresarial genere un verdadero valor social.
El salón principal del Hotel Sheraton Tucumán estaba colmado. Cerca de 700 empresarios, emprendedores y jóvenes de distintos puntos del país seguían atentos el bloque Competitividad de Liderando Futuro 2026, uno de los primeros momentos del encuentro organizado por la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE). En el panel “Una Argentina Federal en desarrollo”, entrevistada por Josefina Hubner, Mariana Schoua tomó el micrófono, hizo una pausa y lanzó una frase que sintetizó su mensaje: “Cuando hablamos de competitividad, competimos por talento”.
La presidenta de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación sostuvo que Argentina tiene recursos, capacidades y talento, pero advirtió que hacen falta condiciones para transformar ese potencial en desarrollo. “Estamos ante una oportunidad histórica. Este país tiene todo lo que necesita, pero con eso solamente no logramos desarrollo”, afirmó.
Schoua llamó a fortalecer la articulación entre el Estado, las empresas y la sociedad para impulsar inversiones, generar empleo y crear oportunidades en todo el país.
Talento en todo el país
La reflexión estuvo atravesada por su propia trayectoria. Con más de tres décadas de experiencia en el sector energético, Schoua es actualmente directora ejecutiva de la empresa, y, desde este año, la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham). Antes ocupó cargos directivos en Dominion Energy, Duke Energy Argentina y Orazul Energy. Es contadora pública egresada de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Administración del Mercado de Energía Eléctrica y Gas Natural del ITBA y realizó estudios de liderazgo estratégico en la Universidad de Carolina del Norte.
“Argentina tiene muchísimo talento distribuido en todo el país. Tenemos recursos, capacidad emprendedora y personas preparadas. Lo que hace falta es generar las condiciones para que ese talento pueda crecer donde nació”, afirmó.
Para la empresaria, el federalismo debe dejar de ser una consigna y transformarse en oportunidades concretas para emprendedores, empresas y jóvenes profesionales.
“Muchas veces hablamos de federalismo, pero después las oportunidades siguen concentradas en pocos lugares. Tenemos que trabajar para cambiar eso”, señaló.
Liderar en tiempos de inteligencia artificial
Otro de los ejes de su exposición fue el impacto de la inteligencia artificial y la transformación tecnológica en el mundo laboral. Schoua sostuvo que, aunque las herramientas cambien rápidamente, las capacidades humanas seguirán siendo claves.
“Las herramientas cambian todo el tiempo. Lo que no cambia es la importancia de formar equipos, escuchar, generar confianza y construir liderazgos que inspiren”, expresó.
En esa línea, llamó a los jóvenes empresarios a pensar proyectos que combinen crecimiento económico con impacto social. “El crecimiento de una empresa no puede medirse solamente por sus resultados financieros. También tiene que medirse por el valor que genera para las personas y para la comunidad donde trabaja”, indicó.
Además, destacó el rol de espacios como Liderando Futuro para conectar experiencias y aprendizajes entre distintas regiones del país. “Cuando uno escucha cómo otro resolvió un problema parecido, aparecen nuevas ideas. Esas redes son fundamentales para que el ecosistema emprendedor siga creciendo”, dijo.
Más mujeres y jóvenes en los espacios de decisión
Schoua también se refirió a la necesidad de ampliar la participación de mujeres y nuevas generaciones en los ámbitos de decisión empresarial.
“La diversidad enriquece la toma de decisiones. Necesitamos equipos con experiencias distintas, con diversidad etaria y de género, porque eso hace que las organizaciones sean más fuertes”, sostuvo.
Su llegada a la presidencia de AmCham Argentina marcó un hecho histórico: es la primera mujer en ocupar ese cargo. Además, integra el directorio de Voces Vitales Argentina, organización dedicada a impulsar el liderazgo femenino, y forma parte de Women Corporate Directors (WCD), una red internacional de mujeres en directorios empresariales.
Antes del panel de Schoua, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo habían coincidido en la necesidad de fortalecer el liderazgo joven y ampliar las oportunidades en Tucumán. La empresaria retomó esa idea desde el sector privado y dejó un mensaje que atravesó todo el encuentro: el desarrollo del país dependerá de su capacidad para aprovechar el talento que existe en cada territorio.