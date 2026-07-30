Innovar, cambiar y crecer: las claves para competir en una Argentina que obliga a reinventarse

Después del coffee break, más de 500 personas tomaron sus lugares cuando comenzó la mesa sobre competitividad de Liderando Futuro. Sobre el escenario coincidieron tres recorridos: una extenista que trajo McDonald’s a Tucumán, un empresario que convirtió los cascotes de una demolición en materia prima y el fundador de una plataforma que quebró cuatro veces antes de expandirse por América Latina.