Unaje ofrece hoy una jornada esencial para el empresariado joven

Otro de los grandes protagonistas será Jorge Brito, presidente de Banco Macro, quien participará de una entrevista en vivo junto a Eduardo Braun. El diálogo ocupará uno de los espacios centrales del bloque dedicado al liderazgo y el legado, donde se espera un intercambio sobre el presente y el futuro del empresariado argentino, la visión estratégica para el desarrollo del país y el papel de los líderes en un escenario cada vez más desafiante.