Unaje ofrece hoy una jornada esencial para el empresariado joven

El empresariado joven volverá a tener su gran cita hoy en nuestra provincia. Bajo el lema “Evolucionando como Humanidad”, el encuentro de Unaje: Liderando Futuro 2026 reunirá en el hotel Sheraton Tucumán a empresarios, emprendedores, referentes del sector productivo y dirigentes de distintos ámbitos para reflexionar sobre los desafíos del liderazgo en un contexto de profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos.
La actividad principal se desarrollará entre las 17 y las 21 y buscará poner nuevamente a las personas en el centro del debate. La propuesta invita a pensar al empresario no solo como un actor económico, sino también como un agente de transformación social, capaz de generar impacto desde sus decisiones y su forma de liderar.
La edición de este año estará organizada en torno a tres grandes ejes: Conciencia, para comprender los desafíos del presente; Competitividad, orientado a las herramientas necesarias para transformar la realidad; y Legado, pensado para reflexionar sobre la trascendencia de las acciones empresariales y el impacto que dejan en las próximas generaciones.
Uno de los momentos más esperados de la jornada será la participación del ex Jefe de Gabinete porteño Marcos Peña, quien abrirá el ciclo de conferencias con la charla “El arte de subir y bajar la montaña”, una exposición que propone reflexionar sobre el liderazgo, la toma de decisiones y la resiliencia frente a los momentos de éxito y de crisis.
Otro de los grandes protagonistas será Jorge Brito, presidente de Banco Macro, quien participará de una entrevista en vivo junto a Eduardo Braun. El diálogo ocupará uno de los espacios centrales del bloque dedicado al liderazgo y el legado, donde se espera un intercambio sobre el presente y el futuro del empresariado argentino, la visión estratégica para el desarrollo del país y el papel de los líderes en un escenario cada vez más desafiante.
El eje de la competitividad incluirá además una entrevista a Mariana Schoua, quien abordará el tema “Una Argentina Federal en desarrollo”, seguida por un panel integrado por Mercedes Paz, Dan Nativ y Miguel Ippolito, quienes compartirán experiencias vinculadas al deporte, las franquicias, el emprendedurismo y la empresa familiar como motores del crecimiento.
Segunda parte
Durante la segunda parte del encuentro también habrá una intervención de Inés Mones Cazón con la activación “Vos y tu Voz”, mientras que Paula Estrada expondrá sobre “Conciencia y Legado”, reforzando el enfoque humano que propone esta edición del evento. Más tarde, el cantante Rusherking será entrevistado en un espacio dedicado al legado de las nuevas generaciones, antes del cierre a cargo de Eduardo Braun y de las autoridades de la organización.
Finalizada la agenda del Sheraton, la experiencia continuará desde las 22 con un after event para empresarios de Unaje, speakers y sponsors en Bar Boris. El encuentro ofrecerá un espacio distendido para fortalecer vínculos, generar nuevas oportunidades de networking y extender las conversaciones iniciadas durante la jornada. La entrada tiene un valor de $25.000, incluye una pinta de cortesía para los empresarios de Unaje y cada asistente podrá solicitar su consumición gastronómica en el lugar.