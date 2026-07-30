De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club
La tucumana Delfina Lazcano fue convocada a una concentración del seleccionado argentino mayor. En diálogo con LA GACETA habló del legado de su papá, de la decisión de dejar Tucumán para perseguir su sueño y del desafío más importante de su carrera.
Resumen para apurados
- La arquera tucumana Delfina Lazcano fue convocada por primera vez a la selección argentina de hockey, Las Leonas, tras consagrarse campeona con Las Leoncitas.
- Formada en Huirapuca e inspirada por el legado deportivo de su padre, Lazcano dejó Tucumán para jugar en Buenos Aires Cricket & Rugby Club y continuar su crecimiento.
- Este llamado representa un hito clave en su carrera, permitiéndole entrenar con las referentes del hockey nacional y proyectar su consolidación en el equipo mayor.
En una de las paredes de la cantina de Huirapuca hay un cuadro que Delfina Lazcano conoce de memoria. No porque alguien se lo haya mostrado una vez, sino porque durante años se detuvo frente a él cada vez que pasaba por ahí. En la imagen aparecen su papá, Gerardo Lazcano Miranda, y su tío Carlos Isaac con la camiseta de Los Pumitas. Mientras muchos veían una foto más, ella imaginaba cómo sería algún día representar a la Argentina. Ese deseo todavía no terminó de cumplirse, pero acaba de dar un paso enorme: la arquera tucumana fue convocada por primera vez a una concentración de Las Leonas.
La noticia llegó en uno de los mejores momentos de su carrera. Hace apenas unos meses se consagró campeona con Las Leoncitas y ahora tendrá la posibilidad de entrenarse junto al seleccionado mayor. Sin embargo, lejos de vivirlo como un punto de llegada, eligió asumirlo como un nuevo desafío. "Me puse feliz por la oportunidad que se me aparece. Lo encaro de esa forma y me sigo preparando para su comienzo", le contó a LA GACETA.
La palabra "oportunidad" no aparece por casualidad. A lo largo de la charla la repite varias veces. Nunca habla de premio ni de recompensa. Para ella, esta convocatoria representa una puerta que se abre para seguir aprendiendo.
"Creo que es más una oportunidad que se me aparece para seguir creciendo y mejorando, sobre todo para aportar al grupo para ser mejores", explicó.
Antes de llegar a este presente hubo un club que marcó su vida. Huirapuca no solo fue el lugar donde aprendió a atajar; también el espacio que, según cuenta, la ayudó a construir la persona que es hoy.
"’Huira’ lo es todo para mí. Los valores que comparte el club me formaron como jugadora y como persona, siempre respetuosa, con juego limpio y educación entre el equipo y con el rival. Sobre todo me enseñaron que la familia no son solo tus pares; el club también es familia", aseguró.
En ese mismo club nació, casi sin darse cuenta, el sueño de vestir la celeste y blanca. Cada vez que observaba el cuadro de su papá y de su tío, se imaginaba siguiendo un camino parecido. "Para mí es un placer enorme poder seguir con esa historia que marcó mi papá. Desde chiquita, cuando iba al club y entraba a la cantina, veía el cuadro de mi papá y mi tío colgado con la camiseta de Argentina y soñaba con estar ahí, a la par de ellos, pero sobre todo de mi papá. Espero algún día estar ahí con él", recordó.
Gerardo Lazcano Miranda fue una referencia constante durante ese recorrido. No solo por su experiencia con Los Pumitas, sino también por los consejos que acompañaron cada etapa de la carrera de su hija. "Una vez me dijo: 'Vos esforzate y dale para adelante, pero sobre todo disfrutá y divertite, porque estás jugando'. Cuando se enteró de la convocatoria me felicitó y me dijo que siguiera esforzándome", contó.
La emoción también alcanzó a su mamá. "Me mandó la foto de la convocatoria y me felicitó. Después me dijo: 'Mirá, son las jugadoras que me hablabas cuando eras chica. ¡Tremendo!'. Los dos están felices", relató.
Para seguir creciendo, Delfina también tuvo que tomar una decisión difícil: dejar Tucumán e instalarse en Buenos Aires. Actualmente juega en Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Como todo cambio importante, el proceso tuvo momentos de incertidumbre, aunque nunca perdió de vista el objetivo.
"Siempre hay momentos difíciles, no lo voy a negar. Pero yo no creo que exista un camino correcto y uno equivocado. Existe uno solo y depende de nosotros cómo transitarlo. No es recto, tiene sus desvíos, pero mientras el objetivo esté claro, siempre el camino va a ser el mismo", reflexionó.
Dentro de pocos días compartirá entrenamientos con jugadoras que durante años admiró por televisión. Lejos de enfocarse en una referente en particular, prefiere aprovechar la experiencia completa.
"No hay nadie en específico, ya que todas son muy buenas. Me hace mucha ilusión entrenarme y aprender a la par de todas", afirmó.
Al mirar hacia atrás, encuentra un cambio que considera determinante para llegar hasta este presente.
"Creo que lo que más cambió en mí es la manera de absorber cada experiencia y poder ponerla en marcha. Eso hizo que se me hicieran más fáciles algunas decisiones y crecer de a poco", analizó.
Aunque la convocatoria alimenta cualquier ilusión, Lazcano evita proyectarse demasiado. Prefiere ir paso a paso.
"Mi sueño máximo es ver a la Argentina en lo más alto, en cualquier competencia que me toque participar. Para mí Argentina es lo más grande que hay. Pero hoy por hoy no pienso más allá que en la concentración del 10. Voy por ese primer desafío y después veremos qué sigue", concluyó.
Años atrás, aquella nena se detenía frente a un cuadro en la cantina de Huirapuca para imaginar cómo sería representar a la Argentina. Hoy todavía queda camino por recorrer. Pero esa imagen que durante tanto tiempo fue apenas un sueño acaba de empezar a parecerse un poco más a la realidad.