De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

En una de las paredes de la cantina de Huirapuca hay un cuadro que Delfina Lazcano conoce de memoria. No porque alguien se lo haya mostrado una vez, sino porque durante años se detuvo frente a él cada vez que pasaba por ahí. En la imagen aparecen su papá, Gerardo Lazcano Miranda, y su tío Carlos Isaac con la camiseta de Los Pumitas. Mientras muchos veían una foto más, ella imaginaba cómo sería algún día representar a la Argentina. Ese deseo todavía no terminó de cumplirse, pero acaba de dar un paso enorme: la arquera tucumana fue convocada por primera vez a una concentración de Las Leonas.