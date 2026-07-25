Cómo está hoy "la Rosalía argentina", la bailarina de Fabián Show que se volvió viral por ir "a contramano"

En medio de la controversia que rodeó en los últimos días a la cantante española Rosalía por la difusión de un video contra la Selección argentina, en las redes sociales resurgió otro nombre que despertó la nostalgia de miles de argentinos: el de Rosalía López, la recordada bailarina de Fabián Show que alcanzó una popularidad inesperada por su participación en la coreografía de "Conga, conga, conga".