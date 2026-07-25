Cómo está hoy "la Rosalía argentina", la bailarina de Fabián Show que se volvió viral por ir "a contramano"

Resumen para apurados
- Redes sociales argentinas recordaron recientemente a Rosalía López, bailarina de Fabián Show en Córdoba, tras una controversia viral con la cantante española Rosalía.
- La bailarina se hizo viral por bailar a contramano en la canción Conga. Tras superar un ACV en 2022 en Bell Ville, mantiene su vigencia y participó de un homenaje reciente.
- López se consolida como un ícono de la cultura popular argentina, demostrando cómo el cariño del público perdura y respalda su figura frente a tendencias internacionales.
En medio de la controversia que rodeó en los últimos días a la cantante española Rosalía por la difusión de un video contra la Selección argentina, en las redes sociales resurgió otro nombre que despertó la nostalgia de miles de argentinos: el de Rosalía López, la recordada bailarina de Fabián Show que alcanzó una popularidad inesperada por su participación en la coreografía de "Conga, conga, conga".
La mujer quedó inmortalizada en el videoclip del éxito de Fabián Show por un detalle que se convirtió en un clásico de internet: mientras el resto del grupo seguía la coreografía, ella parecía bailar "a contramano". Con el paso del tiempo, esa escena se transformó en un fenómeno viral y la bautizó como la "Rosalía argentina".
La coincidencia de nombres volvió a ponerla en el centro de la conversación luego de que la artista española fuera duramente cuestionada en las redes sociales por compartir un video contra la Selección argentina. Incluso, numerosos usuarios la declararon persona no grata en el país. A pesar de la polémica, la cantante tiene previsto presentarse el próximo fin de semana en el Arena de Buenos Aires, con entradas agotadas.
Su reaparición pública
Rosalía López, que actualmente vive en Bell Ville, reapareció públicamente a fines de abril, cuando fue invitada a un homenaje a Fabián Show. Del encuentro también participó Eduardo "Pichirica" Cámara, el otro cantante que aparece en la grabación viral de "Las chicas bailan conga".
En 2022, la bailarina contó en una entrevista con ElDoce que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), aunque aseguró que su recuperación avanzaba de manera favorable y rápida en su casa de Córdoba.
También reveló que, pese a los años transcurridos, muchas personas seguían acercándose para pedirle fotos y autógrafos, una muestra de cariño que, según explicó, la hacía sentir muy querida.
"Yo soy mejor que ellos"
A pesar de los problemas en las rodillas y del ACV que sufrió, Rosalía López nunca abandonó el baile. Según contó, esa actividad fue fundamental para mantenerse de pie durante los momentos más difíciles.
"Lo hago como para distraerme un poco, porque me pongo nerviosa, pero estoy acostumbrada, he bailado con todos: con Damián Córdoba, con Sebastián, la Leo, Carlitos Rolán. No sé por qué inventaron que iba a contramano, yo soy mejor que ellos. Además, después de que murió Fabián yo seguí con mis actuaciones", afirmó.
Con esa frase, la bailarina volvió a desmentir, con el humor que la caracteriza, el mito que la convirtió en una figura inolvidable de la cultura popular argentina.