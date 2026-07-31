Sondeo de LA GACETA sobre obras públicas: tucumanos exigen puentes y la reactivación del tren

El profundo déficit en infraestructura rompe récords en la conversación de los tucumanos. Priman la bronca y la frustración, pero también se cuelan por una rendija de luz cierto optimismo y una prudente expectativa hacia el futuro.
LA GACETA realizó el jueves un sondeo -mal llamada encuesta porque no detentan la misma rigurosidad científica- para preguntarle a la gente cuáles son las obras más urgentes que necesita el Gran Tucumán, el Área Metropolitana que concentra al 70% de la población provincial.
Por límites de espacio se seleccionaron arbitrariamente sólo 10 ítems, obviando decenas de otras carencias.
Se utilizaron tres plataformas: el sitio web y las cuentas del diario en Instagram y en Facebook, donde LA GACETA cuenta con más de cinco millones de seguidores en conjunto. Sumaron en total, hasta el viernes a la mañana y en aumento, más de 1.000 comentarios y casi 2.000 interacciones, entre “likes” y compartidas.
Los resultados del sondeo, por razones obvias de masividad con bastante menos participación que en las redes sociales, no coincidieron con las opiniones volcadas en los foros.
En la consulta, la respuesta más elegida fue que hacen falta “Puentes y calles para mejorar la conectividad metropolitana”, con el 36% de los votos. Le siguieron “Reactivación del tren urbano e interurbano”, con el 18%; “Ampliación y reparación de las redes de agua y cloacas”, con el 16%; y “Ampliación de canales y desagües pluviales”, con el 14%.
Más lejos quedaron “Recuperación de varios sitios emblemáticos, entre ellos El Bajo” (5%); “Saneamiento y recuperación del río Salí y otros cauces” (4%); y “Más árboles y más espacios verdes” (3%).
Los últimos puestos, con apenas el 1%, fueron compartidos por “Bacheo y pavimentación de arterias de ripio”; “Mejora y unificación del transporte público en el área metropolitana”; y “Extender semipeatonales”.
Otras prioridades
La “encuesta” mostró resultados muy disímiles en la masiva afluencia que obtuvo en los foros. La necesidad de reparar calles, avenidas, rutas, construir más conectores y puentes entre municipios coparon los reclamos, al igual que, casi en un empate, los pedidos para que se solucionen los derrames cloacales, la falta de agua y las inundaciones, tanto en la metrópolis como en el interior de la provincia.
Si bien no la ubicamos en el podio, ya que no se trata de una obra pública propiamente dicha, las críticas a la política en general, a los distintos gobiernos, a la corrupción y a la inacción de décadas acapararon el primer lugar en todos los espacios.
También abundaron comentarios como “hace falta todo”, “voto a los diez puntos”, “faltan muchas más opciones”, o “se quedaron cortos”, entre otras respuestas de similar calibre.
Proliferaron, por otra parte, exigencias de más y mejor iluminación en zonas periféricas, en acceso y en caminos, y la recuperación de El Bajo, asimismo, ocupó un lugar preponderante.
No fueron pocos los ciudadanos que recordaron obras pendientes, inconclusas o que murieron en anuncios, como la autopista Tucumán-Termas de Río Hondo, el Centro Cívico, la ampliación del Camino del Perú, el tren urbano inaugurado fallidamente por Kirchner-Alperovich, el autódromo en El Cadillal, la recuperación del río Salí o el flagelo de la inseguridad.
No escasearon, tampoco, expresiones humorísticas como la que publicó Sergio Bermúdez, quien coincidió con otros foristas en que “Hay que trasladar la ciudad de vuelta a Ibatín”; o Gastón Mansilla, quien dijo: “Básicamente, hay que destruir Tucumán y crear uno nuevo”.
La voz del pueblo
A continuación reproducimos una síntesis de los comentarios de la gente, priorizando su representatividad y la autenticidad de sus identidades:
• Alfredo Balderrama: “Obras para que no se inunden, diques de contención o regulación de caudales”.
• Inés Del Valle Hinojosa: “Las rutas provinciales, señalización, bacheo bueno, canales limpios, así evitamos próximas inundaciones. Y ficha limpia, gente honesta capaz de ayudar al prójimo y no al propio bolsillo”.
• Jorge Catoia: “La inseguridad es un flagelo, es lo más urgente”.
• José Terrón: “Alcantarillas, como hay en las grandes ciudades del mundo”.
• Nicolás Vera: “De la 1 hasta la 10 son urgentes, las demás pueden esperar”.
• Gabriel Soria: “La infraestructura vial y urbana de Tucumán se quedó en el tiempo, estamos atrasados por lo menos 40 años”.
• Carlos Nieva: “Para cuándo la autopista a Termas de Río Hondo. Y el autódromo en El Cadillal”.
• Elías Miguel Gómez: “Hace falta otro puente para unir el este con la Capital”.
• René Cardozo: “Un transporte metropolitano desde Banda del Río Salí hasta Yerba Buena y de San Felipe a Las Talitas-Tafí Viejo. ¡Metropolitano único!”.
• Matías Yramain: “Obras para conectar el norte con el sur, y que sean caminos seguros, con patrulleros, todo iluminado, no pedimos mucho, ya es una ciudad vieja y debe tener una buena infraestructura vial”.
• José Ángel Arias: “Reflotar la línea ferroviaria desde Tucumán a La Cocha sería un gran progreso y trabajo para todos”.
• David Zelaya: “Por trabajo visité muchas provincias del país y les puedo asegurar que Tucumán, para el tamaño que tiene, es la provincia más quedada en el tiempo. Tiene una infraestructura vial en pésimo estado y desactualizada. Ni hablar de obras hídricas. Por esto no hay empresas que se quieran instalar en la provincia y tanta gente termina dependiendo del empleo público”.
• Norma Jiménez: “Reparación de asfalto, puentes, avenidas, canales, señalización, ensanchar calles, iluminación, cloacas... ¡estamos atrasados 50 años por lo menos!”
• Damián Darelli: “Hagan algo, empiecen haciendo. No hay que preguntar nada. Lo único que se hizo en más de 40 años (salvo algunas pavimentaciones) es la cárcel de Benjamín Paz”.
• Gustavo Cejas: “Que terminen de reparar la parte de avenida Roca, entre Jujuy y Ayacucho. Hace meses que está cortada y los empleados que están supuestamente trabajando cada vez que pasás lo ves sentados viendo el celular”.
• Oscar Carabajal: “Un puente que una avenida Francisco de Aguirre con Alderetes para descomprimir la Capital”.
• Marcelo Aráoz: “Les faltó poner que la gente no sea sucia”.