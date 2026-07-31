Sondeo de LA GACETA sobre obras públicas: tucumanos exigen puentes y la reactivación del tren

Otras prioridades

La “encuesta” mostró resultados muy disímiles en la masiva afluencia que obtuvo en los foros. La necesidad de reparar calles, avenidas, rutas, construir más conectores y puentes entre municipios coparon los reclamos, al igual que, casi en un empate, los pedidos para que se solucionen los derrames cloacales, la falta de agua y las inundaciones, tanto en la metrópolis como en el interior de la provincia.