SociedadActualidad

Encuesta: ¿Cuáles son las obras más urgentes que necesita el Gran Tucumán?

La falta de infraestructura es una de las carencias más notorias que acusa el área metropolitana.

El Acceso Sur, que contemplaba una nueva rotonda en el congestionado cruce de San Andrés, permanece con los plazos neutralizados.
El Acceso Sur, que contemplaba una nueva rotonda en el congestionado cruce de San Andrés, permanece con los plazos neutralizados.
Hace 1 Hs

En medio del tironeo político y presupuestario entre la Nación y la Provincia por la paralización de algunas obras públicas, los tucumanos soportan deficiencias en materia de infraestructura básica, algunas de las cuáles llevan décadas.

Entre esas muchas carencias estructurales, LA GACETA seleccionó al menos diez, aunque son bastante más, para consultarle a los lectores a través de un sondeo, cuáles serían las obras más urgentes o necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos metropolitanos y también de los miles de tucumanos que ingresan a la ciudad desde otros puntos de la provincia.

Los lectores también pueden en el espacio que ofrece el foro, aportar otras opciones o sumar sus opiniones, que serán luego reflejadas en una crónica.

Temas Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de TucumánInflaciónSecretaría de Obras PúblicasCrisis económica
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Más ajuste libertario: el duro recorte de Milei golpea a la salud, la educación y la obra pública

Más ajuste libertario: el duro recorte de Milei golpea a la salud, la educación y la obra pública

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

Jaldo entregó 52 viviendas en Burruyacú y destacó la reactivación de la obra pública

Jaldo entregó 52 viviendas en Burruyacú y destacó la reactivación de la obra pública

En Diputados, Marcelo Nazur instó a la Nación a rever su horizonte para la obra pública

En Diputados, Marcelo Nazur instó a la Nación a "rever su horizonte para la obra pública"

Lo más popular
Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares
1

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más
2

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados
3

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?
4

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

La ola polar provocó en Tafí del Valle la primera nevada de la temporada
5

La ola polar provocó en Tafí del Valle la primera nevada de la temporada

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
2

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
4

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
5

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Más Noticias
Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

La ola polar provocó en Tafí del Valle la primera nevada de la temporada

La ola polar provocó en Tafí del Valle la primera nevada de la temporada

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias: cuánto durará la ola polar que afecta al país

Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias: cuánto durará la ola polar que afecta al país

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

Este es mi país adoptivo: Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

"Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

Jimena Barón, las redes sociales y el juicio que siempre recae sobre las madres

Jimena Barón, las redes sociales y el juicio que siempre recae sobre las madres

Comentarios