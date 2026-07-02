Encuesta: ¿Cuáles son las obras más urgentes que necesita el Gran Tucumán?

En medio del tironeo político y presupuestario entre la Nación y la Provincia por la paralización de algunas obras públicas, los tucumanos soportan deficiencias en materia de infraestructura básica, algunas de las cuáles llevan décadas.
Entre esas muchas carencias estructurales, LA GACETA seleccionó al menos diez, aunque son bastante más, para consultarle a los lectores a través de un sondeo, cuáles serían las obras más urgentes o necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos metropolitanos y también de los miles de tucumanos que ingresan a la ciudad desde otros puntos de la provincia.
Los lectores también pueden en el espacio que ofrece el foro, aportar otras opciones o sumar sus opiniones, que serán luego reflejadas en una crónica.