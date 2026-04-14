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Catalán propone recortar el presupuesto de la Legislatura y destinar fondos a obras públicas

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán apuntó contra el presupuesto legislativo.

Lisandro Catalán. Lisandro Catalán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán (LLA) propuso en Tucumán reducir el presupuesto legislativo del 3,9% al 1,1% para financiar obras públicas y mejorar servicios básicos en el interior provincial.
  • El plan busca alinear el gasto con el promedio nacional, denunciando que el déficit en infraestructura hídrica y vial en zonas como La Madrid impide el acceso a la educación pública.
  • La propuesta busca redefinir la matriz del gasto público tucumano, priorizando la inversión social sobre la política para mejorar la competitividad y calidad de vida en la región.
Resumen generado con IA

La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán volvió a cuestionar el nivel de gasto de la Legislatura provincial y propuso una fuerte reducción de su presupuesto, al considerar que los recursos podrían destinarse a obras públicas y a necesidades básicas insatisfechas en el interior, con el caso de La Madrid como ejemplo.

Según un comunicado del espacio libertario, “la cifra multimillonaria que tiene asignado el cuerpo deliberativo genera resquemores en muchos críticos que ven que en la provincia hay un déficit en obras públicas en general”. “La Madrid es testigo anualmente de la falta de obras hidráulicas, los caminos secundarios y terciarios están en malas condiciones, por eso hay alumnos y docentes que no tuvieron clases por no poder llegar a los establecimientos educativos”, señaló.

Este sector planteó otro punto crítico: “Las condiciones en las que se dictan clases en las escuelas públicas son otro aspecto vinculado al presupuesto de la Legislatura. Desde LLA sostienen que, al reducir los recursos destinados a ese poder, se liberaría una masa de fondos que podría reorientarse hacia otras necesidades de la golpeada geografía provincial”.

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El presidente de LLA local, Lisandro Catalán, expresó que el Poder Legislativo tucumano representa casi el 4% del presupuesto provincial, más del doble del promedio nacional, y propuso bajarlo al 1,1%.

“Hoy la Legislatura de Tucumán representa un costo del 3,9% del presupuesto provincial. Nosotros proponemos llevarlo al 1,1%, que es el porcentaje promedio de todas las legislaturas del país”, afirmó a través de las redes sociales.

Catalán subrayó que, si se reordenaran las partidas presupuestarias, el resultado socioeconómico sería otro en la provincia. Según sus manifestaciones, “se podrían llevar a cabo muchas obras públicas que sirven para mejorar la calidad de vida de las personas y para optimizar la transitabilidad de la producción”.

“En Tucumán el gasto público está mayoritariamente destinado al gasto político. Los políticos en las últimas décadas se miraron el ombligo a sí mismos y destinaron como prioridad los recursos a todo lo que está relacionado con su propia actividad”, manifestó el dirigente.

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El referente libertario volvió a criticar también la estructura de municipios y comunas.  “Con 24.000 kilómetros cuadrados, la provincia más chica del país, hay 19 municipios y 93 comunas rurales. Estas estructuras político-administrativas sobrecargan a las espaldas de los contribuyentes. El gasto de funcionamiento es elevadísimo. La política es muy onerosa para los tucumanos”, apuntó.

En esa línea, Catalán hizo hincapié en que “hay que repensar el gasto público”. “No puede mantenerse con los mismos parámetros con el que está confeccionado actualmente, hay que destinar más dinero a obras públicas y poner la prioridad en los vecinos y asignar menos fondos para el funcionamiento de estructuras políticas de dudoso beneficio para la sociedad”.

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