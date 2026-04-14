Catalán propone recortar el presupuesto de la Legislatura y destinar fondos a obras públicas

Según un comunicado del espacio libertario, “la cifra multimillonaria que tiene asignado el cuerpo deliberativo genera resquemores en muchos críticos que ven que en la provincia hay un déficit en obras públicas en general”. “La Madrid es testigo anualmente de la falta de obras hidráulicas, los caminos secundarios y terciarios están en malas condiciones, por eso hay alumnos y docentes que no tuvieron clases por no poder llegar a los establecimientos educativos”, señaló.