Plan de obras públicas en Tucumán: eje en la red vial provincial

El Gobierno de Tucumán viene sosteniendo un amplio plan de obras públicas destinado a fortalecer la infraestructura provincial, mejorar la conectividad y optimizar los servicios para los ciudadanos. Al respecto, ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur realizó un balance de las principales intervenciones que se ejecutan y destacó el avance de más de 70 obras distribuidas en distintos puntos de la provincia.
Entre los principales ejes del programa se encuentra la recuperación de la red vial provincial, con más de 170 kilómetros intervenidos, además del mantenimiento de caminos terciarios mediante un trabajo articulado entre diferentes organismos del Estado. También se puntualizó que la prioridad es la red de rutas provinciales, fundamentalmente los corredores vinculados a la producción, y se mencionó la pronta inauguración de la ruta N° 323, en Leales, y la finalización de la ruta N° 307.
Las rutas nacionales
Nazur remarcó que la Provincia continúa reclamando a la Nación la responsabilidad sobre las rutas nacionales, aunque aseguró que Tucumán colabora con tareas de mantenimiento, bacheo, entrega de mezcla asfáltica y desmalezamiento para garantizar la transitabilidad. El funcionario también informó sobre el avance de la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus.