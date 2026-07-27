Plan de obras públicas en Tucumán: eje en la red vial provincial

Entre los principales ejes del programa se encuentra la recuperación de la red vial provincial, con más de 170 kilómetros intervenidos, además del mantenimiento de caminos terciarios mediante un trabajo articulado entre diferentes organismos del Estado. También se puntualizó que la prioridad es la red de rutas provinciales, fundamentalmente los corredores vinculados a la producción, y se mencionó la pronta inauguración de la ruta N° 323, en Leales, y la finalización de la ruta N° 307.