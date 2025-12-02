El estado de las rutas en Tucumán: Apronor y Obras Públicas exponen urgencias y avances

Obras y planificación

Marcelo Nazur, ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, explica que el deterioro de la ruta 334, arrastra un “problema histórico” ligado a problemas hidráulicos, relacionado a aguas provenientes de la provincia de Catamarca, como fue el ensanchamiento del arroyo San Francisco, que actualmente necesita incluso de la construcción de un puente. Sin embargo, pidió paciencia a vecinos y productores y señaló que están trabajando para encontrar la manera de solucionar este problema que lleva ya décadas.