El edificio donde ocurrió la explosión: sin certificado de final de obra y sin fecha para volver a ser habitado

Esperando respuestas

Mientras continúa la investigación, los vecinos del edificio de Monteagudo 120 esperan respuestas sobre cuándo podrán volver. Carolina Ayala es una de las residentes que atraviesa esa situación. Estudiante y oriunda del interior de la provincia, vive en el edificio desde abril y contó a LA GACETA que, desde el día de la explosión, tuvo que trasladarse entre casas de familiares y amigos porque no tiene un lugar fijo donde quedarse.