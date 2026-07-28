El Gobierno confirmó el próximo puente festivo: cuándo será el único fin de semana largo de agosto

Esta fecha tan relevante paraliza las actividades en todo el país bajo la categoría de feriado nacional trasladable. Sin embargo, al coincidir exactamente con un día lunes, no resultará necesario modificar su ubicación en el almanaque. De este modo, quienes no deban prestar servicios podrán disfrutar de un respiro que se extenderá desde el sábado 15 hasta el propio 17 de agosto inclusive. Ante este escenario, se prevé un importante movimiento turístico en las distintas provincias, con especial impacto en los destinos de cercanía.