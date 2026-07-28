El Gobierno confirmó el próximo puente festivo: cuándo será el único fin de semana largo de agosto

Resumen para apurados
- El Gobierno confirmó el único fin de semana largo de agosto en Argentina, del 15 al 17, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- El feriado cae lunes 17 de agosto, creando un descanso de tres días tras las vacaciones de invierno. La ley establece cobro doble para quienes trabajen esa jornada.
- Se prevé un importante movimiento turístico en destinos cercanos. Tras este receso, el calendario nacional no tendrá otro fin de semana largo hasta el mes de octubre.
Los argentinos tendrán la oportunidad de desconectarse si aún no se acostumbraron a la rutina tras el receso invernal. Luego de las vacaciones de invierno, con la vuelta a clases y al ritmo laboral habitual, será posible darse una escapada de tres días, ya que el calendario propone un nuevo período de descanso extendido, que además será el único en todo el mes.
Planificar los próximos meses será clave para no dejar pasar las oportunidades de disfrute que ofrece el almanaque de días no laborables. En esta ocasión, agosto presentará un excelente corte a mitad de mes, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una festividad de gran relevancia histórica que habilitará tres jornadas consecutivas sin actividad laboral y escolar.
Un homenaje al Padre de la Patria
El Gobierno nacional confirmó que el lunes 17 de agosto se rendirá homenaje al aniversario del fallecimiento del Padre de la Patriay Libertador de América. Conductor de gestas exitosas y estratégicas -como la de San Lorenzo, que duró apenas 15 minutos-, el prócer aseguró la independencia de Argentina, Chile y Perú, consagrándose como el gran héroe de la región bajo la convicción de que la libertad de los pueblos era posible.
Esta fecha tan relevante paraliza las actividades en todo el país bajo la categoría de feriado nacional trasladable. Sin embargo, al coincidir exactamente con un día lunes, no resultará necesario modificar su ubicación en el almanaque. De este modo, quienes no deban prestar servicios podrán disfrutar de un respiro que se extenderá desde el sábado 15 hasta el propio 17 de agosto inclusive. Ante este escenario, se prevé un importante movimiento turístico en las distintas provincias, con especial impacto en los destinos de cercanía.
¿Qué pasa si trabajo el feriado del 17 de agosto?
Para quienes deban prestar servicios durante la jornada festiva, la Ley de Contrato de Trabajo establece condiciones especiales de liquidación. Según la normativa vigente en el país, los empleados que trabajen el lunes 17 deberán percibir un pago equivalente al doble de una fecha habitual, salvo las especificaciones fijadas por los convenios colectivos de cada sector.
Por este motivo, los comercios, empresas u organismos que mantengan su dinamismo regular durante el feriado deberán aplicar el régimen correspondiente a las fechas festivas nacionales.
Los feriados que quedarán en el calendario de 2026
Una vez concluido el fin de semana largo de agosto, habrá que esperar algunos meses para volver a disfrutar de un período prolongado. En el tramo final del año, el calendario oficial contempla las siguientes fechas destacadas:
Feriados trasladables y descansos de fin de año:
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (conformará un fin de semana largo de tres días).
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: Feriado con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.