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Quiénes eran las siete personas que murieron en el accidente del helicóptero en San Juan

Entre las víctimas se encontraban cuatro altos mandos provinciales vinculados a la gestión de emergencias, además de dos brigadistas nacionales y el piloto.

SAN JUAN. Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro, tres de los cuatro altos mandos que viajaban en el helicóptero.
SAN JUAN. Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro, tres de los cuatro altos mandos que viajaban en el helicóptero.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Siete personas, entre ellas cuatro jefes de emergencias de San Juan, murieron este miércoles al estrellarse un helicóptero durante una capacitación en Ischigualasto.
  • La nave activó la señal de emergencia a las 10:30 en el límite con La Rioja. Viajaban mandos provinciales, especialistas nacionales en incendios forestales y el piloto.
  • El gobernador Marcelo Orrego ofreció asistencia a las familias. La pérdida trágica de altos mandos de seguridad e incendios impacta severamente en la provincia.
Resumen generado con IA

San Juan atraviesa una jornada de profundo dolor luego de que se confirmara la muerte de los siete ocupantes del helicóptero que se estrelló este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, durante una capacitación sobre combate de incendios forestales. 

Entre las víctimas se encontraban cuatro altos mandos provinciales vinculados a la gestión de emergencias, además de dos brigadistas nacionales y el piloto de la aeronave.

La noticia fue confirmada por el gobernador Marcelo Orrego, quien expresó sus condolencias y dio a conocer la identidad de las víctimas.

Tragedia en San Juan: un helicóptero que iba a combatir incendios se estrelló y murieron sus siete ocupantes

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El accidente ocurrió mientras los pasajeros participaban de un curso de capacitación en combate de incendios. El Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió a las 10.30 la activación del Emergency Locator Transmitter (ELT) del helicóptero matrícula LV-KGR. La última señal ubicó a la aeronave en el límite entre San Juan y La Rioja.

Los cuatro altos mandos que murieron en el accidente

Orrego informó que entre las víctimas se encontraban Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe del Departamento de Bomberos D-9; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos.

Al referirse a ellos, el mandatario provincial expresó: "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones".

También confirmó el fallecimiento del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

En su mensaje, Orrego agregó: "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria".

Quiénes eran los otros tres ocupantes del helicóptero

Los otros tres fallecidos no pertenecían a la estructura provincial ni eran oriundos de San Juan. Andrés Bosch, oriundo de Córdoba, se desempeñaba desde febrero de 2024 como coordinador del Servicio Nacional de Lucha contra el Fuego. Según informó El Tiempo de San Juan, era especialista e instructor en incendios forestales, con experiencia en logística, seguridad operativa y coordinación del despliegue de medios aéreos.

El piloto del helicóptero, Matías Valenzuela, era oriundo de la provincia de Buenos Aires y trabajaba para la empresa JasFly S.A., propietaria de la aeronave.

La séptima víctima fue Rodrigo Aimetta, técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), también oriundo de Córdoba.

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