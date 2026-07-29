Quiénes eran las siete personas que murieron en el accidente del helicóptero en San Juan

Quiénes eran los otros tres ocupantes del helicóptero

Los otros tres fallecidos no pertenecían a la estructura provincial ni eran oriundos de San Juan. Andrés Bosch, oriundo de Córdoba, se desempeñaba desde febrero de 2024 como coordinador del Servicio Nacional de Lucha contra el Fuego. Según informó El Tiempo de San Juan, era especialista e instructor en incendios forestales, con experiencia en logística, seguridad operativa y coordinación del despliegue de medios aéreos.