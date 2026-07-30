El fuego cerca ahora a Grecia: alivio en Francia y en España

Decenas de miles de personas evacuadas por los megaincendios que azotaron España y Francia comenzaron a volver a sus casas pero el calor y el viento complican la labor de los bomberos que luchan contra las llamas en los alrededores de la francesa Burdeos. España dio ayer por “técnicamente estabilizado” el mayor incendio de su historia. Francia, tras una noche tranquila, también considera estabilizado el del departamento de Gironda.
En Grecia, en cambio, crece la emergencia, que se cobró ya la vida de tres bomberos. Autoridades y equipos de rescaten combatían ayer un fuego en la isla griega de Paros, mientras que dos bomberos murieron luchando contra las llamas en la sureña Creta y un tercero cerca del puerto de Gitión, en el Peloponeso.
En la vecina Turquía, los incendios obligaron a evacuar a cientos de personas en las turísticas playas del sur. Más de 3.000 bomberos fueron desplegados para luchar contra “90 focos”, de los cuales “81 ya están controlados”, informó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.