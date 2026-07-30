El fuego cerca ahora a Grecia: alivio en Francia y en España

Decenas de miles de personas evacuadas por los megaincendios que azotaron España y Francia comenzaron a volver a sus casas pero el calor y el viento complican la labor de los bomberos que luchan contra las llamas en los alrededores de la francesa Burdeos. España dio ayer por “técnicamente estabilizado” el mayor incendio de su historia. Francia, tras una noche tranquila, también considera estabilizado el del departamento de Gironda.