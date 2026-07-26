Ola de calor: los incendios que arrasan España y Francia fuerzan la evacuación de 260.000 personas

Los incendios descontrolados que siguen arrasando la región de Burdeos y los alrededores de Madrid forzaron la evacuación de casi 260.000 personas, ennegreciendo el cielo de la capital española y destruyendo más de un centenar de viviendas en el suroeste de Francia. En el oeste de la región de Madrid dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.