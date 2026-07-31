Interescenas propone tres días de encuentro teatral del NOA

“Con Interescenas buscamos hablar y pensar mucho el teatro y el contexto actual y que el público piense con nosotros y, por supuesto, disfrute de las obras y talleres. Vamos a trabajar en la elaboración de un documento que exprese justamente nuestra mirada sobre el teatro en el NOA y proponernos estrategias o aunque sea ‘tácticas’ para fortalecer los intercambios de poéticas. Los grupos que participan compartimos una mirada sobre un teatro comprometido con el entramado, social, político y económico que nos atraviesa. Se podría decir que tenemos una ‘amistad poética’, pero la idea es ir sumando. Nos falta una grupalidad referente de Santiago del Estero para organizar un circuito o redes de circulación, en momentos en que el Instituto Nacional del Teatro ya no existe como fue pensado, como un órgano colectivo y federal”, afirma Verónica Pérez Luna.