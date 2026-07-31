Interescenas propone tres días de encuentro teatral del NOA

Entre hoy y el domingo, Tucumán será sede de Interescenas, un encuentro que reunirá a distintos colectivos teatrales del NOA bajo el subtítulo “Pequeña juntada”, idea que reivindica un espacio de cooperación entre grupos independientes de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán. La grilla de actividades combina funciones, talleres, desmontajes, mesas de debate y reflexión sobre la gestión e instancias de intercambio para fortalecer la creación colectiva y la circulación regional de las artes escénicas en el presente y el futuro.
La iniciativa surge de Manojo de Calles (Tucumán), La Otra Vuelta-Artes Escénicas (Salta) y El Colectivo Teatro (Jujuy), tres agrupaciones que durante la pandemia desarrollaron de manera conjunta la obra virtual “5 Pesos”, una versión libre de “El público”, de Federico García Lorca. Esa experiencia inédita tiene continuidad presencial en la actualidad. Además de los grupos organizadores, participarán como invitados los grupos catamarqueños Las Antonias, La Rendija, La Hilacha y La Corredera Teatro.
Las actividades se desarrollarán -en su mayoría- en La Rosalba Casa Cultural (en la zona del Cristo de Yerba Buena), donde esta noche se presentarán dos obras. A las 20 se repondrá “Cabras no caballos”, del elenco anfitrión, que transcurre en una casa familiar donde se encuentran dos actrices, que son tía y sobrina en la vida real.
Ambas son cabras en el horóscopo chino, y entre las dos recuperan fragmentos de su historia a partir de los recuerdos de bailes y poesías que les enseñaba de niñas su madre y abuela en una experiencia íntima. Actúan Sandra Pérez Luna y Yoca Gil, dirigidas por Verónica Pérez Luna sobre una dramaturgia compartida.
Luego, a las 22, subirá a escena “Las Antonias”, que reúne voces de diferentes mujeres atravesadas por vivencias, experiencias dolorosas y ausencias. “Esos fragmentos tejen multiplicidad de tramas que forman parte de nuestra historia y contribuyen al ejercicio de la memoria y el reconocimiento a las mujeres que abrieron caminos de lucha. Varias Antonias que, desde la vida cotidiana, ponen en evidencia el acontecimiento de la dictadura; que participan en ollas populares, huelgas y movilizaciones y donde los surcos de los cañaverales serán el hábitat del terror, con la clandestinidad y las voces de los detenidos desaparecidos que se hacen presentes”, se adelanta.
Esta obra de María Elena González y Karina Toloza integra el libro “Tantakuy. Antología de dramaturgas del NOA”, compilado y editado por Valeria Mozzoni.
Al finalizar las funciones, se producirá un desmontaje colectivo en diálogo compartido con les espectadores y una cena común, para concluir con un ritual nocturno en tributo a la Pachamama. En ese contexto, se realizará un homenaje a la sala La Sodería.
En La Rosalba, además, mañana tendrán lugar dos talleres a la gorra: desde las 15, Bernardo Brunetti abordará la idea de Grupo Creativo; y a las 18, Alberto Moreno (teatrista de Catamarca) desarrollará “Dramaturgias en los márgenes”.
“Con Interescenas buscamos hablar y pensar mucho el teatro y el contexto actual y que el público piense con nosotros y, por supuesto, disfrute de las obras y talleres. Vamos a trabajar en la elaboración de un documento que exprese justamente nuestra mirada sobre el teatro en el NOA y proponernos estrategias o aunque sea ‘tácticas’ para fortalecer los intercambios de poéticas. Los grupos que participan compartimos una mirada sobre un teatro comprometido con el entramado, social, político y económico que nos atraviesa. Se podría decir que tenemos una ‘amistad poética’, pero la idea es ir sumando. Nos falta una grupalidad referente de Santiago del Estero para organizar un circuito o redes de circulación, en momentos en que el Instituto Nacional del Teatro ya no existe como fue pensado, como un órgano colectivo y federal”, afirma Verónica Pérez Luna.
Reposición
Por aparte, el teatro tucumano tiene otra propuesta. Esta noche, a las 21.30 y en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) se repondrá “Del aceite a la cacerola”, el texto de Roberto Cortizo Petraglia y Walter Peña interpretado por Beatriz Morán y José Ramayo, bajo la dirección de Jackie Anastasio Salas.
“Toda nuestra historia podría resumirse en una cocina llena de discusiones, recetas improvisadas y una cacerola a punto de estallar. Esta comedia reúne a dos cocineras ideológicamente irreconciliables que, por algún misterioso capricho del tiempo, atraviesan más de dos siglos de historia nacional sin perder las ganas de pelearse. Ambas serán testigos privilegiadas de revoluciones, guerras, caudillos, golpes de Estado, democracias, crisis económicas, promesas incumplidas y todas esas pequeñas costumbres argentinas que parecen repetirse generación tras generación. Mientras tanto, siguen cocinando, porque aquí la cocina es nuestro país”, se anticipa sobre la obra.
La obra discurre con “un humor filoso, situaciones absurdas y una mirada tan crítica como entrañable sobre nuestra identidad para que el público pueda reírse de la historia argentina, de sus personajes, de sus contradicciones y, sobre todo, de nosotros mismos”, plantea Anastasio Salas.