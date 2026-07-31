El festival literario más importante del norte celebra la décima edición

Entre la resistencia y la celebración. Así oscila el espíritu del Festival Internacional de Literatura Tucumán (FILT), cuya décima edición se pondrá en marcha esta tarde y concluirá mañana a pura fiesta. Como es habitual, el encuentro forma parte del Julio Cultural Universitario, y se da en una compleja coyuntura económica que conspira contra la continuidad de propuestas de esta naturaleza. No obstante, con una programación ajustada a dos jornadas, el FILT no pierde ni un milímetro de su impronta fundacional.
“Desde 2015, el FILT es el evento literario de mayor envergadura del norte argentino. Nuclea el intercambio continuo entre artistas de diferentes trayectorias y geografías, la multiplicidad de actividades y una visión democrática y popular de la literatura”, destacan los organizadores Sofía de la Vega, Blas Rivadeneira y Ezequiel Nacusse. Para ellos, esta décima parada en el viaje del FILT es de lo más especial y por eso hacen hincapié en su carácter festivo, propio de todo aniversario “redondo”.
Lo de resistencia alude a lo mucho que debieron trabajar para sostener el festival y la determinación que pusieron para que no se cayera la fecha. También para mantener la calidad de la programación, que contará este año con la visita de Cynthia Rimsky, Luciano Lamberti, Betina González, Santiago Loza, Sol Aliverti y Meliza Ortiz. A ellos se agregan numerosos actores del ecosistema literario tucumano, siempre presentes en las numerosas actividades que se realizan.
Toda la agenda se desarrollará en el Museo de la Universidad (MUNT, San Martín 1.545), con entrada libre y gratuita. En los jardines funcionará la feria de libreros, donde las editoriales -la mayoría independientes- expondrán su producción.
Protagonistas
Así quedó la agenda de hoy:
- 15.30: lecturas de la Cátedra de Taller Literario (UNT), a cargo de Sofía Flores, Araceli Rovira, Luisina Acosta. Nacho Ortiz y Selena Rodrigo (en el patio).
- 16: ¡Llegan refuerzos! Encuentro de narración inmersiva, por Gustavo Daniel (en la sala audiovisual).
- 16.30: lecturas de la Asamblea de Letras, con Agustina Gatti, Pablo Granero, Camila Issa Osman, Juan Pablo Padilla y María del Carmen Bulacio (patio).
- 17: presentación del libro “Pisar el hielo negro”, de Miguel Velárdez, una experiencia de cronista viajero concretada en la Patagonia, con prólogo de Jon Lee Anderson. Modera Fernando Stanich, periodista y presidente de Fopea (sala audiovisual).
- 17.30: 3x3, una de las secciones clásicas, este año junto a Gabriela Palazzo, María del Carmen Pilán, Cecilia Vega, Lucila Haar y Fernando Gallucci (patio).
- 18: Álbum de Autor, con Santiago Loza, Betina González, Camila Pláate, Javier Nadal Testa y Rosalba Mirabella (sala audiovisual).
- 18.30: modelo para armar, con Guillermo del Pino, Meliza Ortiz, Valentín Cantón, Adriana Lucero y Lucas García Melo (patio).
- 19: mano a mano con Luciano Lamberti, entrevistado por Blas Rivadeneira y Pedro Arturo Gómez (sala audiovisual).
- 19.30: lecturas de narrativa a cargo de Carolina Blanco, Diego Armando Díaz, Erika Chávez, Pedro Zelarayán y Matías Apeztey (patio).
- 20: “Esos raros libros nuevos”, diálogos sobre literatura reciente del NOA con Grimanesa Lázaro, Andy Acuña, Lisandro Esteban y Federico Gómez Moreno. Modera Majo Bovi (sala audiovisual).
- 20.30: lecturas de poesía, con la participación de Guadalupe Valdez, Nacho Jurao, Tere Orellana, Dardo Solórzano y Natalia Acosta (patio).
- 21: políticas de la escritura/ riesgos en la literatura actual. Mesa con Betina González, Luciano Lamberti, Cynthia Rimsky y Pablo Romero. Coordina Sofía de la Vega (sala audiovisual).
Para mañana
Entre las propuestas de la agenda sabatina figura la presentación de “Basura y luna”, novela de Elvira Orpheé que permanecía inédita y publicó la editorial de la UNT. Será en el marco de una actividad que pondrá a dialogar las narrativas de los siglos XX y XXI, a partir de otra novedad de Edunt como es “Los azules”, novela de Diego Puig.
Sobre el cierre tendrá lugar la entrevista a Cynhia Rimsky, escritora chilena ganadora del Premio Herralde de Novela por “Clara y confusa”. Luego, tras la última ronda de lecturas -otro clásico del FILT- habrá fiesta por los 10 años del festival y hasta las 3 de la mañana, con Dj Val Mitrov.