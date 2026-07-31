El festival literario más importante del norte celebra la décima edición

Lo de resistencia alude a lo mucho que debieron trabajar para sostener el festival y la determinación que pusieron para que no se cayera la fecha. También para mantener la calidad de la programación, que contará este año con la visita de Cynthia Rimsky, Luciano Lamberti, Betina González, Santiago Loza, Sol Aliverti y Meliza Ortiz. A ellos se agregan numerosos actores del ecosistema literario tucumano, siempre presentes en las numerosas actividades que se realizan.