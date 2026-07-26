Guasones en Tucumán: este sábado, el rock tuvo sus “Reyes de la noche”

Del blues a la euforia

Después volvió el movimiento. Soto tomó la pandereta durante “Con la casa en orden” y “Estrellas” hizo bailar a la cancha. Para entonces, el público ya había entrado de lleno en el código del rock barrial que acompaña a Guasones: brazos en alto, vasos levantados, grupos que se abrían lugar para saltar y coros roncos que nacían desde el fondo. Las luces anaranjadas dejaron de apuntar solamente al escenario y se abrieron hacia la multitud, donde cientos de manos se movían al mismo ritmo.