Cartelera de teatro tucumano para divertirse en vacaciones

“Dos cocineras. Dos ideas de país. Doscientos años de discusiones. Una sola cocina. Porque la Argentina podrá cambiar de presidentes, de monedas y de recetas económicas, pero hay cosas que nunca pasan de moda: discutir de política, compartir una mesa y reírnos de nosotros mismos”. Así se presenta la obra “Del aceite a la cacerola”, de Roberto Cortizo Petraglia y Walter Peña, que se repondrá a las 21.30 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) con Beatriz Morán y José Ramayo y la dirección de Jackie Anastasio Salas.