Cartelera de teatro tucumano para divertirse en vacaciones

El teatro es siempre una buena opción para salir en familia y más cuando se disfrutan de las vacaciones.
El Teatro Estable de Títeres y Marionetas recibirá a la Compañía Poca Vergüenza, de Traslasierra, Córdoba, que presentará esta tarde “El pueblo que no quería ser gris”, a las 17, en el Museo Histórico Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56) y con entrada libre y gratuita. El encuentro contará con la participación de artistas independientes que ofrecerán libros, producciones y creaciones para compartir con el público.
Una hora más tarde, en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), se repondrá a las 18 el musical “¿Quién es, dónde está?”, escrito por Selva Cuenca y con una puesta dinámica e interactiva de Indio Armanini, donde a través de una historia cargada de humor, canciones y baile, unos particulares detectives deberán encontrar al ladrón de una valiosa joya.
Otra opción infantil se presentará en La Colorida (Mendoza 2.955), a las 18 y con entrada a la gorra, “WC. Las olorosas aventuras de William Calderón”, un texto de Cristian Palacios. Máximo Gómez dirige a Lucas Acevedo y Lucas Ferrán Gómez, en una obra que ganó cinco premios Artea el año pasado.
En las propuestas gratuitas municipales, desde las 15 el artista Narciso Villa dictará el taller “Mercedes en collage”, destinado a niños de seis a 13 años, en el Museo Mercedes Sosa - Casa Natal (pasaje Calixto del Corro 344); al tiempo que a las 16.30 habrá una función de “Teatro de papel” en el Museo de la Industria Azucarera del parque 9 de Julio, con narración de cuentos para niños con títeres, actores, música en vivo y recursos del Kamishibai.
Además, en el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (La Madrid 3.700), a las 16 tendrá lugar un curso de creación de pines decorativos imantados y a las 17 se presentará “Reciclara y sus aventuras”.
Ya para adultos, “Experiencia 120’” es una selección de tres obras humorísticas cortas (de 20 minutos cada una), intercaladas con tiempo para tomar o picar algo y en la cual el público puede elegir cuáles ver. Dirigidas por Emanuel Lobo, se repondrá en el Jockey Club (San Martín 451), a partir de las 20.
A las 20.30, SUMAndo Teatro ofrecerá una doble función en la sala Punto de Conexión (San Luis 557), a la gorra y con puesta en escena y dirección de Ricardo Gómez Madrid: “El consultorio de la doctora Claro Mentón”, comedia de Grace Navarro; y “Mariposas de la noche”, escrita por Norma Nuñez, con la presencia de Silvia Roma y Omar Valdivia como artistas invitados.
En simultáneo, en La Paloma Espacio Cultural (Santiago del Estero 1.352), será la última función de “La sexualidad de Sandra”, la obra para adultos del cordobés Maximiliano Gallo protagonizada por Mica Gramajo López y Maximiliano San Juan, dirigidos por Facundo Vega Ancheta, en un planteo sobre los vínculos amorosos, el deseo y la muerte.
En la Sociedad Francesa (San Juan 751), a las 21 se verá “Seis personajes en busca de un autor”, el texto clásico de Luigi Pirandello que indaga en la identidad, la ficción y la realidad, en un montaje de Ricardo Salim con el elenco de la Fundación Teatro Universitario.
También a las 21, volverá a La Sodería (Juan José Posse 1141) “Delirios blancos”, la obra escrita por Salustiano Zavalía dirigida por Augusto Gómez, con una estética que combina maquillaje, transformismo, teatralidad y un fuerte trabajo visual, interpretada por Maco Santucho, Yoca Gil, Lucas Romero y Martín Abregú.
“Dos cocineras. Dos ideas de país. Doscientos años de discusiones. Una sola cocina. Porque la Argentina podrá cambiar de presidentes, de monedas y de recetas económicas, pero hay cosas que nunca pasan de moda: discutir de política, compartir una mesa y reírnos de nosotros mismos”. Así se presenta la obra “Del aceite a la cacerola”, de Roberto Cortizo Petraglia y Walter Peña, que se repondrá a las 21.30 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) con Beatriz Morán y José Ramayo y la dirección de Jackie Anastasio Salas.
Filme de Wim Wenders
En los cineclubes, a las 19.30 y en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) se verá gratis “Paris, Texas", un filme dramático de Wim Wenders protagonizado por Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski y Dean Stockwell.
La película comienza con un hombre que vaga por el desierto sin saber quién es, hasta que un día su hermano lo encuentra. A medida que recupera la memoria, establece contacto con varios fantasmas de su pasado.