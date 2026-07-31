El 12° Festival Nacional del Locro se celebra en Concepción

La cuenta regresiva para una de las fiestas populares más convocantes del sur tucumano ya comenzó. Mañana, desde el mediodía, el estadio de Concepción Fútbol Club volverá a convertirse en el escenario del 12° Festival Nacional del Locro, un encuentro que cada año combina gastronomía, música y tradición y que espera reunir a miles de personas de distintos puntos de la provincia y de la región.
La cartelera artística estará encabezada por el cantante melódico Axel, y los ritmos más tradicionales de nuestra tierra con Los Tekis, Las Voces de Orán, el guarachero Alejandro Véliz, Los Herrera y Franco Barrionuevo, quienes animarán la jornada central de un festival que ya se consolidó como uno de los principales atractivos del invierno tucumano.
La actividad comenzará, sin embargo, un día antes. Este viernes, a partir de las 15, el mismo estadio será sede del tradicional “Prefestival”, con entrada libre y gratuita. Sobre el escenario actuarán alrededor de 25 grupos folclóricos y academias de danza de Concepción y de distintas localidades de Tucumán, en una propuesta pensada para brindar visibilidad a los artistas locales antes de la gran celebración.
En una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concepción, Fernando Molina, se informó que un total de 25 cocineros se inscribieron para participar del tradicional concurso que elegirá al mejor locro del festival.
Como ocurre en cada edición, los concursantes no solo buscarán quedarse con el reconocimiento del jurado, sino que también ofrecerán sus preparaciones al público, convirtiendo el predio en un gran patio gastronómico.
Precios
El precio del plato fue fijado en $6.000, lo que permitirá a los visitantes degustar distintas versiones de una de las comidas más representativas del norte argentino. Algunas serán servidas en recipientes artesanales elaborados con calabazas y zapallos, un detalle que aporta identidad al encuentro y que se ha convertido en uno de sus rasgos distintivos.
El año pasado, el ganador del certamen fue el cocinero Miguel Merchán, quien se quedó con el primer puesto gracias a una receta que respetó la tradición del locro criollo, y que según él mismo contó llevaba como ingredientes principales zapallo, maíz blanco y chorizo colorado.
“Esto es una alegría enorme, una experiencia inolvidable. Cocinar para tanta gente, con tanta pasión, y que te reconozca no tiene precio”, expresó emocionado tras recibir el reconocimiento, el hombre que vive en La Tipa.
Además del concurso gastronómico y de los espectáculos musicales, el predio contará con un paseo artesanal donde emprendedores y productores locales ofrecerán sus creaciones.
La propuesta busca ampliar las oportunidades comerciales para quienes participan de la fiesta y generar un movimiento económico que alcanza a distintos sectores de la ciudad.
“A pesar de las estrecheces económicas y financieras, hemos resuelto reeditar este festival que genera un notable movimiento de visitantes que dejan recursos que benefician a muchas familias que tienen la oportunidad de vender sus comidas y artesanías. Además, es una fiesta que le brinda identidad y trascendencia a la ciudad porque revaloriza un plato tradicional de nuestra cultura”, destacó Molina durante la presentación.
Las autoridades municipales consideran que el festival representa mucho más que un espectáculo artístico. Cada edición moviliza a cocineros, artesanos, emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios, además de atraer visitantes que llegan desde distintos puntos de Tucumán y provincias vecinas para disfrutar de una jornada que combina música en vivo, gastronomía regional y tradiciones populares.
Las entradas generales tienen un valor de $25.000, mientras que las plateas cuestan $50.000. Los interesados pueden adquirirlas a través del sitio oficial de la Municipalidad de Concepción. Tras completar la compra recibirán un código QR que, al ingresar al estadio, será canjeado por una pulsera que les permitirá acceder y circular por el predio durante toda la jornada.