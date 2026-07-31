El 12° Festival Nacional del Locro se celebra en Concepción

La cartelera artística estará encabezada por el cantante melódico Axel, y los ritmos más tradicionales de nuestra tierra con Los Tekis, Las Voces de Orán, el guarachero Alejandro Véliz, Los Herrera y Franco Barrionuevo, quienes animarán la jornada central de un festival que ya se consolidó como uno de los principales atractivos del invierno tucumano.